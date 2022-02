Matteo Romano/ Chi è il re di TikTok: ha 2 gemelli, ma non gli somigliano (Sanremo 2022)

Uno degli artisti più attesi di questa edizione del Festival di Sanremo, per la sua aurea di reginetto mediatico, è Matteo Romano. Con il suo bel visino e gli occhi dolci, a soli diciannove anni si è presentato sul palco dell’Ariston, stuzzicando la curiosità di chi non lo conosce perché non bazzica un social diffusissimo come Emma Marrone, Sanremo 2022/ Sexy ma elegante, “Ogni volta è così” apre al femminismo. Il cantante in gara è infatti uno dei maggiori creator italiani in assoluto di questo universo. Non è un caso che sia anche in più giovane tra i Big. Nonostante ciò, la sua personalità è carica di curiosità: tra queste, ad esempio, quella relativa al fatto che ha due gemelli, ma che non gli somigliano, in quanto lui è quello eterozigote.

Dal social al palco di Sanremo il passo è stato breve, tanto che ha saltato tutte le tappe intermedie possibili e immaginabili. La prima classifica generale della kermesse lo vede diciassettesimo, appena dietro ad Achille Lauro, quindi con grosse chance di scavalcare colleghi illustri e già davanti a Big come Iva Zanicchi, Giusy Ferreri e Le Vibrazioni. Dal punto di vista musicale, tuttavia, si è ascoltato pochino e ci si attendeva qualcosa di più di una canzonetta da Sanremo, ma il trend è questo: i giovani in questa edizione sono i ‘vecchi dentro’ e gli agèe del Festival hanno sino al momento avuto il coraggio e la sfrontatezza di distruggere le regole, Rettore e Ditonellapiaga docet.

Cosa ha cantato Matteo Romano durante la seconda serata del Festival di Sanremo? Il titolo della sua canzone è ‘Virale‘. Una melodia da talent, ben condotta dalla sua voce chiara e fresca, che stimola il braccio a seguire il ritmo del violino, avanti e indietro ma non sulle corde, piuttosto sul ferro da stiro. Il termine ‘iron song’, cioè canzone adatta per stirare, classifica al meglio il pezzo del giovane cantautore, che sul palco dell’Ariston si è mostrato forse troppo timoroso. La sua canzonetta d’amore in bello stile non graffia: attira il pubblico adolescenziale femminile, ma la vedremmo meglio in un talent come ‘Amici‘, non di certo in questo contesto.

Per approdare all’Eurovision Song e battere le bellezze dell’est, glamour e folkish, i talenti inglesi o scandinavi, belgi o francesi, occorre qualcosa di più e sino al momento manca. Ma Matteo Romano piace alle mamme e alle figlie: bello e pulito nel suo sguardo dolcemente romantico. Il testo senza parolacce rispecchia la sua personalità. Il brano, insomma, è una pietanza insapore ma ben presentata dietro una giacca elegante, il capello stiloso, Le parole risultato sentite e risentite troppe volte. ‘Basta è la tua risposta/ Anche se poi tutto parla di te/ Che te ne fai dei basta come risposta/ E cadiamo giù‘. Amore fa rima con cuore e il Festival continua. Il giovane cantautore ha rotto il ghiaccio, ora lo attendiamo in futuro sperando che la Fatina dei denti gli porti un po’ di coraggio per osare qualcosa che non lo renda il nuovo Michele Zarrillo della musica italiana.





