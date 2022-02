Matteo Romano da Tik Tok a Sanremo 2022/ “Metabolizzerò tutto quando sarà finito”

Il vincitore di Sanremo Giovani, Matteo Romano, ha ottenuto grazia alla sua vittoria la possibilità di calcare il palco dell’Ariston direttamente all’interno della categoria dei “Big”. Il cantante è il più giovane a partecipare alla gara canora e ha iniziato la sua carriera durante il lockdown del 2020 pubblicando numerosi video in cui cantava su Tik Tok e intervistato da Calciomercato.com ha confessato di non aver ancora compreso ciò che gli sta succedendo: “Riuscirò a metabolizzare il momento solo quando sarà finito tutto”.

Giorgio Armani stilista Margherita Mazzucco e Matteo Romano, Sanremo 2022/ Stile e…

Al Festival di Sanremo 2022 Matteo Romano è in gara con la canzone “Virale” assieme a tanti altri cantanti in gara molto più esperti di lui come Gianni Morandi e Iva Zanicchi, una cosa che ha colpito molto il giovanissimo cantautore: “Avere la possibilità di confrontarmi con loro è qualcosa di pazzesco se penso che fino a un anno fa cantavo in camera mia”.

Testo Virale, canzone Matteo Romano/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

Matteo Romano da Tik Tok a Sanremo 2022

La svolta all’interno della carriera musicale di Matteo Romano è avvenuta nel giro di pochi mesi e la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 per il giovane cantautore è “Un sogno che si realizza, una grande opportunità ottenuta grazie a Tik Tok che mi ha lanciato” anche se ammette: “A livello umano però non è cambiato nulla, sono maturato solo professionalmente”.

Matteo Romano si è fatto conoscere dal pubblico più giovane attraverso i social, che preferisce rispetto ad una partecipazione ad un reality perché: “Sono un ragazzo timido e non credo che quello di un reality possa essere il contesto giusto per me. Non credo che tirerebbe fuori il meglio del mio carattere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA