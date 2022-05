Matteo Romano: “Devo ancora studiare tanto”/ “Nel mio futuro vedo musica e…”

Matteo Romano, cantante reduce dal Festival di Sanremo 2022, dove ha conquistato il pubblico sera dopo sera con la sua gentilezza e con la sua “Virale”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 10 maggio 2022. L’artista ha innanzitutto rivelato di vedere nel proprio futuro “tanta musica. Ora sto cercando di coltivare questo mio talento, sto iniziando a fare le mie prime date, i miei primi giri per l’Italia portando la mia musica. Mi sto mettendo tanto in discussione, sto sperimentando tante cose nuove. Sicuramente ho ancora molto da studiare e da imparare”.

MATTEO ROMANO: “GESTIRE IL SUCCESSO È DIFFICILE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Matteo Romano ha riferito tutte le difficoltà derivate dall’essersi ritrovato in una situazione più grande di lui: partendo dai social, da Tik Tok, ha ottenuto un boom pazzesco con il suo brano “Concedimi“. Gestire il successo “inizialmente è difficile, è come le montagne russe: un po’ va, un po’ viene. Ho la fortuna di avere attorno a me delle persone che mi fanno rimanere umile, che mi fanno comprendere che è tutto un po’ alla giornata. È veramente questione di fare del proprio meglio per fare del bene anche agli altri. In un momento come questo, la musica deve essere uno strumento di unione e di condivisione”.

