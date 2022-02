Matteo Romano e Malika Ayane, cover “Your song” di Elton John/ Ballata sinfonica… (Sanremo 2022)

MATTEO ROMANO, COVER “YOUR SONG” A SANREMO 2022

Malika Ayane al fianco di Matteo Romano per la serata cover del Festival di Sanremo 2022, in programma oggi venerdì 4 febbraio 2022. La celebre artista affiancherà il 20enne, tra i tre “vincitori” di Sanremo Giovani che gareggiano con i Big sul palco sanremese, per interpretare il brano “Your song” di Elton John, uno dei punti di riferimento del repertorio dell’artista britannico…

Scritto da Bernie Taupin, “Your song” è uno dei brani più celebri di Elton John e fa parte del secondo album dell’artista di Pinner. Una ballata sinfonica che spazia dal pianoforte alla chitarra e che fonda la sua potenza sull’ottimo arrangiamento orchestrale firmato da Paul Buckamaster. La canzone parla dei sentimenti che prova un giovane nei confronti di una ragazza. Quella di Matteo Romano e Malika Ayane sarà l’ennesima cover: nel corso degli ultimi anni si sono cimentati Lady Gaga, Pavarotti, Rod Stewart, i Keane e anche i The Beach Boys.

MATTEO ROMANO, L’ESORDIENTE DI SANREMO 2022

Originario di Cuneo, Matteo Romano è tra le giovani promesse della musica italiana. Classe 2002, l’artista ha iniziato con lo studio di percussioni e chitarra, intensificando già in tenera età la sua passione per il canto. La stesura dei pezzi inediti è arrivata in concomitanza all’inizio dello studio del pianoforte e vanta già buona esperienza: nel 2018 e nel 2019 ha preso parte al concorso “Next talent”, vincendo il premio come miglior interprete in entrambe le occasioni. Il brano d’esordio è di due anni fa, “Concedimi”, e ora si ritrova al Festival di Sanremo 2022 con “Virale”, la storia di un amore totalizzante che il giovane cantante sta vivendo. Il prossimo step per Matteo Romano è il disco, di cui “Virale” fa parte: “Non vedo l’ora di poter proporre un progetto discografico concreto”, le sue parole a FQ Magazine.

IL RITORNO DI MALIKA AYANE A SANREMO 2022

In gara appena dodici mesi fa, Malika Ayane questa sera farà ritorno al Festival di Sanremo 2022 per la serata cover insieme a Matteo Romano per interpretare la bellissima “Your song”di Elton John. La cantautrice milanese è tra le voci più belle del panorama italiano ed è una presenza ben nota al pubblico dell’Ariston, partecipando in cinque occasioni: nel 2009 con “Come foglie” (Sanremo giovani), nel 2010 con “Ricomincio da qui”, nel 2013 con “E se poi”, nel 2015 con “Adesso e qui” e infine nel 2021 con “Ti piaci così”. Non vediamo l’ora di sentire il duetto in programma questa sera con Matteo Romano, che ai microfoni di FQ Magazine ha tenuto a elogiare i consigli arrivati proprio dall’artista: “Ho voluto scegliere questo brano perché ero sicuro che la maggioranza degli artisti avrebbero scelto canzoni italiane. Elton John unisce voce, scrittura e pianoforte. Un modello al quale aspiro. Malika mi ha consigliato di lavorare in sottrazione, quindi la nostra versione sarà davvero intima”.



