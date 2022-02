Matteo Romano: “Ho provato la sindrome dell’impostore”/ “Ma ho fatto la gavetta”

Matteo Romano, artista reduce dalla prima esperienza della sua carriera al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Virale”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Tonica”, trasmissione di Rai 2 condotta da Andrea Delogu e andata in onda nella serata di martedì 15 febbraio 2022. Il giovanissimo cantante, proveniente dalla provincia di Cuneo, in soli diciotto mesi ha visto fiorire e concretizzarsi il suo sogno di ritagliarsi un posto tra i big della musica italiana e quasi non gli è stato concesso il tempo utile a rendersene conto, tanto è stata rapida la sequela di accadimenti che hanno caratterizzato lo spazio temporale sopra espresso.

Una sensazione confermata dalle dichiarazioni dello stesso Romano: “È stato tutto molto veloce – ha sottolineato –. Da quando ho pubblicato il Tik Tok iniziale del mio primo singolo ‘Concedimi’ all’approdo sul palco del teatro Ariston è passato appena un anno e mezzo. Sono contento, perché è quello che ho sempre sognato fare. Sento inoltre di avere fatto la mia gavetta”.

MATTEO ROMANO AI MICROFONI DI “TONICA”: “SENTIVO DI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE MENTRE ERO A SANREMO”

Nel prosieguo della sua intervista su Rai 2 ha rivelato che in certi momenti della sua carriera ha pensato di essere in una condizione nella quale stava ricevendo più del dovuto: “Per certi versi ho provato la sindrome dell’impostore, anche se penso che questa sia una cosa che capiti un po’ a tutti (‘solo alle persone sensibili’, gli ha risposto Andrea Delogu, ndr). Quello che mi è capitato è talmente grande e importante che volevo che la mia partecipazione al Festival desse origine a una cosa fatta bene”.

L’emozione, indubbiamente, non è mancata: “Ho sentito il peso di ciò che stavo facendo, sentivo di essere in un frangente nel quale ero chiamato a fare qualcosa di importante e volevo rendere al massimo. Ritengo anche di avere dimostrato di meritare di salire sul palco del Festival”.



