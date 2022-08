Matteo Romano/ La consacrazione a Sanremo ora con “Testa o croce” cerca la hit estiva

Matteo Romano è tra gli artisti che vedremo a Battiti Live 2022. Il giovane ha visto la svolta salendo sul palco del prestigioso Festival di Sanremo. La sfida è accettata e lui si presenta sul palco del teatro Ariston molto emozionato ma determinato a giocare il tutto e per tutto con il suo secondo singolo dal titolo “Testa o croce” che arriva tra i primi dodici finalisti. Quest’anno il ghiaccio si è un po’ rotto e Matteo sembra essere sempre più consapevole del percorso artistico che gli si prospetta dinnanzi. A febbraio 2022 è stato nuovamente in gara a Sanremo, questa volta nella veste di artista affermato con il brano dal titolo “Virale ” anche questa nuova performance è stata la conferma di un notevole successo seguito dal singolo “Apatico” dove Matteo descrive se stesso. Infatti racconta in un’intervista dopo l’uscita del brano che quando gli capitano cose che normalmente suscitano emozioni scellerate lui cerca di mantenere sempre un giusto aplomb. L’artista sostiene che l’entusiasmo non è una cosa che lui comprende, pensa che le cose capitano e vanno sapute prendere, senza eccessi per rimanere concentrati sul percorso. Nel tour che lo vede partecipe in molte piazze italiane, porterà la sua nuova uscita dal titolo “Tramontana”, una canzone che vuole essere un inno alla gioia e alla leggerezza che va mantenuta anche nei momenti più difficili.

Matteo Romano ha la passione per la musica e tutti i ragazzi che hanno questa passione e si trovano giovani in questa era tecnologica di scambio e condivisione, hanno la possibilità di rendere virale la loro arte; questa possibilità arriva dai social e nel caso di Matteo arriva direttamente da Tik Tok. Infatti è proprio postando le cover dei suoi artisti preferiti suonate alla tastiera che Matteo inizia la sua storia di condivisione che a poco a poco riesce ad avere un discreto successo tra il pubblico del social. Era il 2020 e il mondo intero era in pieno look down quando Matteo, un po’ per gioco un po’ per sfida, decide di postare il ritornello della sua ultima canzone: “Ma concedimi un ultimo ballo, un’ultima ora…”. Perché oltre che a suonare a questo ragazzo piace scrivere e comporre musica da adattare alle sue canzoni e la cosa pare proprio riuscirgli bene. Appena condivide il pezzo si scatena il finimondo, oltre 400 mila followers e oltre 6 milioni di Like un successo imprevisto tanto che il giovane Matteo si trova catapultano nel mondo della musica suonata sul palco, molto diversa da quella condivisa perché questa volta ad ascoltare l’esibizione sarà un’alta concentrazione di spettatori e giudici.

