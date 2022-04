Matteo Romano, l’emozione di cantare davanti al Papa/ “E’ stato pazzesco”

Pur essendo ancora giovanissimo, Matteo Romano è arrivato al Festival di Sanremo con una popolarità che era riuscito ad acquisire su Tik Tok, piattaforma utilizzata soprattutto dai suoi coetanei. Il suo ‘Virale’ è riuscito a conquistare il pubblico, compreso chi fino ad allora non lo conosceva proprio per la profondità del suo testo, incentrato sull’amore, tema che è sempre in primo piano nella kermesse canora.

“E’ nato da una session con Dardust, La Cava e Federico Rossi – aveva raccontato il cantante -. Parte da una mia esperienza personale, racconto di un amore dopo un litigio e del litigio dopo un amore. E’ una sensazione che non ti esce più da dentro, descrive bene qualcosa che è virale”.

Matteo Romano: un’emozione indimenticabile a Piazza San Pietro

Solo pochi giorni fa Matteo ha avuto modo di vivere un momento che è ancora scolpito nella sua mente per la grande emozione che ha provato. Il cantante, infatti, si è esibito in Piazza San Pietro davanti a Papa Francesco nel primo evento organizzato in presenza a cui hanno partecipato ben 60 mila ragazzi.

Il giovane cantante ne ha approfittato per scattare una foto insieme al Pontefice, che ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram. A corredo dello scatto, lui ha scelto una didascalia da cui si percepisce quanto sia stato grato per avere potuto essere invitato a un’iniziativa così importante dal grande valore simbolico: “È stato pazzesco oggi cantare, grazie di tutto l’amore. È stato bellissimo sentirvi cantare in così tanti Virale”.

