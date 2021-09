Matteo Romano, Speciale Seat Music Awards/ Come Tik Tok ha cambiato la musica

Chi è Matteo Romano?

Matteo Romano sarà tra i protagonisti dello Speciale Seat Music Awards di oggi, 12 settembre. Ci troviamo di fronte a un cantante italiano molto giovane, ovvero del 2002. Lui è nato e cresciuto a Cuneo, in Piemonte e il suo primo pezzo si chiama Concedimi. Nel 2020, l’anno scorso, è uscito questo brano su Spotify, ma si sentiva anche molto sulla piattaforma di Tik Tok. La canzone ha un significato diverso dalle altre. È nata per caso su TikTok, quando Matteo ha pubblicato un pezzo sul suo account, accompagnato dal pianoforte e ha ottenuto subito un grosso successo. Molti utenti hanno apprezzato e l’hanno usata come sottofondo per le loro clip, oppure come duetto cantandolo insieme a Matteo.

Piano piano è diventato sempre più popolare, finché è diventata proprio una canzone, pubblicate su tutte le piattaforme. TikTok sta influenzando il mondo musicale. Lui ha cominciato mettendo delle cover su questo social network e ha avuto subito successo. Ha raggiunto quasi trecento mila seguaci e 3.5 milioni di mi piace.

Matteo Romano, la sua carriera e le curiosità

A marzo di quest’anno è nata Casa di specchi, ovvero il secondo pezzo di Matteo Romano. Da sempre è appassionato di musica e canto, infatti frequenta anche una scuola musicale. Matteo ha anche due gemelli, cioè Simone e Jacopo. Matteo afferma che durante la pandemia non ha mai smesso di scrivere musica nuova. Vuole seguire lo stesso concetto di Concedimi, suo grande successo e spera di pubblicarli al più presto. Questo pezzo è stato pubblicato a novembre sulla piattaforma di Spotify e ha sei milioni di stream circa, si trova tra i primi 15 singoli nella top 50 classifica italiana ed è stato al primo posto della Viral Italy e al secondo della Viral Global di Spotify. Su Youtube invece ha duecento mila views, risultati grandiosi.

Matteo Romano è un ragazzo come gli altri, infatti ha timore di prendere l’aereo, anche se l’ha già preso qualche volta. Ama mettere le Vans old school e si mangia le unghie quando è nervoso. Lui ha due gemelli che sono molto simili tra di loro, Matteo invece è quello diverso. Si vuole iscrivere all’Università di Milano, ma non sa ancora quale corso scegliere. I suoi artisti preferiti sono: Levante, Frah Quintale, Elisa, Ariete e Mara Sattei. Il cantante spiega che mai si sarebbe aspettato tutto questo successo ottenuto con il suo primo singolo e i numerosi commenti positivi.



