Matteo Romano spiega testo canzone Sanremo 2022, “Virale”/ “Racconto mia evoluzione”

Matteo Romano a Sanremo 2022 da esordiente con il testo della canzone “Virale”

Matteo Romano è uno dei tre cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 che ha conquistato la partecipazione tra i Big attraverso il percorso all’edizione Giovani lo scorso dicembre. Il diciannovenne è pronto a conquistare il pubblico, da esordiente, con il testo della canzone “Virale”. La carriera di Matteo Romano nel mondo della musica è iniziata recentemente e quasi per caso, anche se ha radici lontane. “Sono sempre stato innamorato della musica e del canto, fin da piccolo. È la mia passione principale da sempre. A Natale da bambino chiesi una tastiera giocattolo e da lì è iniziato tutto”, ha raccontato matteo Romano nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il vero e proprio successo, tuttavia, è arrivato attraverso i social network. “Un anno fa ho pubblicato un TikTok sul mio profilo mentre cantavo ‘Concedimi’ e nel giro di qualche mese è diventato virale: dalla mia cameretta allo studio di produzione. Dopo solo qualche settimana era nelle classifiche e mi hanno chiamato per firmare un contratto con una casa discografico”. Ed ecco che in poco tempo matteo Romano si è trasferito da Cuneo, dove è nato a Milano e adesso è anche pronto a salire sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022.

Significato testo “Virale” canzone Sanremo 2022, Matteo Romano: “Il mio percorso”

Matteo Romano, con lil testo della sua canzone “Virale”, porte se stesso al Festival di Sanremo 2022. Il testo di Virale, infatti, non è altro che il racconto della sua storia. “È molto intimo ed emotivo, rappresenta il mio stile. Il testo parla di me, racconta il mio percorso e la mia evoluzione: da dove sono partito con Concedimi a dove sono arrivato con Virale, fino a dove arriverò. Non vedo l’ora che si possa scoprire questo nuovo lato di me, ogni volta che esce una canzone è una scoperta, perché rivivo i miei ricordi e le mie emozioni”.

Da capire se matteo Romano riuscirà o meno a convincere il pubblico di Sanremo 2022 con il testo della sua canzone “Virale”: non è da escludere che possa essere la mina vagante di questa edizione della kermesse ligure. Quel che è certo è che la sua carriera è ancora agli albori e l’artista non intende mettersi da parte proprio adesso che si sta togliendo le prime soddisfazioni. Chissà se stasera l’emozione sarà ancora forte per il giovane Matteo Romano, q1uando a sanremo 2022 si riesibirà con il testo della sua canzone “Virale”.



