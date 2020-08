Matteo Salvini a Napoli per Regionali Campania 2020/ “Prima i campani”, slogan Lega

Matteo Salvini oggi a Napoli in vista delle Elezioni Regionali in Campania. Il leader della Lega è particolarmente atteso per il tour elettorale, ma non mancano i timori riguardo eventuali reazioni dei centri sociali, come peraltro già accaduto in altre occasioni di visita. Per ora fa discutere la scelta dello slogan per il manifesto preparato: “Prima i campani”, riporta Repubblica. Fa il verso a “Prima gli italiani”, il motto di Salvini contro l’immigrazione clandestina. Ma quel “prima i campani” lascia perplessi se pensiamo alle frasi pronunciate in passato da Salvini proprio contro i partenopei. Nel 2014 fu condannato ad una pena pecuniaria per razzismo, perché alla festa della Lega Nord a Pontida del 2009 l’allora capogruppo al Comune di Milano si lasciò andare a cori contro i napoletani. Una vicenda che non è stata dimenticata del tutto dai campani, ma dal canto suo il leader della Lega ha già voltato pagina. Ora c’è chi critica la svolta nazionalista di Salvini. Secondo quanto riportato da Linkiesta, la “vecchia guardia” del Carroccio è scontenta della direzione imposta dal Capitano sull’espansione al Sud e per l’abbandono della questione settentrionale.

SALVINI A NAPOLI PER REGIONALI CAMPANIA: IL PROGRAMMA

Matteo Salvini sarà in visita in Campania oggi e domani per l’apertura della campagna a sostegno dei candidati al Consiglio Regionale e nei vari comuni dove la Lega corre con la propria lista e il proprio simbolo. Nella serata di oggi è previsto un incontro tra il segretario nazionale della Lega e tutti i candidati nel corso di una manifestazione privata a Salerno. Il programma odierno si apre con la visita di Salvini al carcere di Secondigliano, in programma alle 10. È previsto un punto stampa fuori dalla struttura di Napoli. Alle 12, invece, effettuerà un sopralluogo presso il cantiere dell’Ospedale Policlinico in località S. Clemente (CE), dove terrà un punto stampa. Quindi si sposterà al Lido Roga Beach in località Baia Domitia (CE) per un comizio, mentre alle 17 farà visita all’azienda vinicola Fontanavecchia di Torrecuso (BN) con gli imprenditori locali. L’agenda odierna si chiude con la presentazione dei candidati alle Regionali al Grand Hotel Salerno, in programma alle 20.



