Matteo Salvini: “Al Governo con Renzi e Pd? Mai”/ Video “Pace fiscale e nuova moneta”

È stato un Matteo Salvini show quello andato in onda nella serata di ieri su La7 nel corso della trasmissione “L’Aria che Tira”, condotta da Myrta Merlino, nei giorni scorsi al centro di polemiche per la sua decisione di inginocchiarsi in tv per onorare la memoria di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso a Minneapolis dalla polizia. Il leader della Lega ha rivelato di essere rimasto deluso dal premier Giuseppe Conte: “A deludermi sono state le tante promesse non mantenute – ha dichiarato –. Quali? La cassa integrazione promessa ad aprile non è ancora arrivata, i soldi in banca non ci sono. Il presidente del Consiglio mi ha invitato agli Stati generali, ma sinceramente la gente ha il problema dei soldi! Germania e Francia stanno dando soldi veri ai cittadini. Prendiamo esempio”. Quando la conduttrice gli ha accennato ai soldi che potrebbero arrivare dal Mes, Salvini subito ha replicato: “Quelli rifiutati da tutti i Paesi europei, Grecia in primis?”.

MATTEO SALVINI: “MAI AL GOVERNO COL PD”

Tuttavia, Myrta Merlino ha ricordato a Matteo Salvini che l’ex premier Mario Monti si dice felice per l’arrivo probabile nel 2021 di soldi da Bruxelles. “Evidentemente il professore non ha problemi di cassa integrazione, mutuo e affitto. Il problema vero è l’euro. Con la lira negli anni Ottanta correvamo più della Germania. Voglio una moneta che faccia lavorare la gente: l’euro impone disoccupazione e infelicità”. Oltre a chiedere un 2020 di pace fiscale per tutti gli italiani, Salvini ha ricordato che ci sono 1747 progetti di edilizia scolastica dal valore complessivo di 2 miliardi e 100 milioni di euro presentati per le scuole superiori dalle province, prima di commentare le parole di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha asserito: “Non credo alle elezioni a settembre, se il Governo vacillasse ci penserà la Divina provvidenza”. Il leader della lega ha risposto così: “Anch’io sono cattolico, ma questo Governo non fa, non è pragmatico. Io ai vertici del paese con Renzi e il Pd? Mai”.





