Matteo Salvini contro la vignetta di Vauro/ “Non fa ridere, mi fa pena e tristezza”

Matteo Salvini contro il vignettista Vauro nel programma “L’aria che tira” di Myrta Merlino. Durante una lunga chiacchierata con la conduttrice, il leader della Lega si è soffermato sul Governo Conte e sul clima non proprio roseo che si respira. Non solo, Salvini ha parlato anche dell’emergenza sanitaria legata dalla pandemia da Coronavirus e del Recovery Fund. Fin qui nulla di strano se non fosse che la padrona di casa ha chiesto il parere di Vauro, il famoso vignettista ospite fisso del programma. Tra i due, manco a dirlo, è scappata una bella litigata in diretta. A cominciare è stato Vauro che ha detto: “da me vi aspettate chissà cosa, io sono un buonista e mi sono ricreduto. Voglio andare incontro a Salvini” prima di mostrare la vignetta prima di concludere il suo intervento dicendo “perché prendersela con lui? ISaoete cosa è? In fondo è solo un orchetto di peluche”.

Vauro vignetta Matteo Salvini come un pupazzo: “mi mette un’enorme tristezza”

Nella sua vignetta, infatti, Vauro ha rappresentato Matteo Salvini come un peluche e non solo visto che aggiunge “se lo giri fa anche il ruttino”. Peccato che la vignetta di Vauro non abbia minimamente divertito Matteo Salvini che non ha incassato il colpo, ma ha replicato dicendo: “non mi fa ridere, sarà che sono limitato… Il signore che avete in studio non fa ridere, mi fa pena, mi mette un’enorme tristezza. Le mando un abbraccio”. In realtà anche Myrta Merlino non ha apprezzato il disegno del vignettista e per dovere di cronaca va sottolineato che non è la prima volta che la conduttrice si dissocia dalle rappresentazioni grafiche di Vauro. Poco tempo fa, infatti, Vauro aveva attaccato Giorgia Meloni con una vignetta in cui la leader di Fratelli d’Italia rivolgendosi a Giuseppe Conte diceva “No a Giuseppe Natale, sì alla befana fascista”. In quel caso la conduttrice che si era dissociata dicendo: “me ne dovrei andare, perché quella della Meloni fascista è una fissazione. Mamma mia, ha le fissazioni. Oh Gesù, neanche a Natale riesce a essere più buono?”.



