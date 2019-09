Matteo Salvini/ Crisi Governo e scontro con Asia Argento (Live Non è la D’Urso)

Ci sarà anche Matteo Salvini questa sera a Live Non è la D’Urso in prima serata Canale 5: sarà un “5 contro uno” dove il leader della Lega se la vedrà con diversi “accusatori” tra cui le più accanite Alba Parietti e soprattutto Asia Argento. Non è che l’ultimo periodo di Salvini sia tra i più “belli” da ricordare per l’ex Ministro dell’Interno: dopo una crisi di Governo aperta (dalla spiaggia) con la netta convinzione di poter andare alle urne e raccogliere “i pieni poteri”, in poche settimane c’è stato il nuovo Governo “anti-Lega” tra Pd, Renzi e M5s, un’indagine scattata in suo conto (denuncia di Carola Rackete, ndr), la reprimenda del capo della Polizia sulle sue divise utilizzate nei comizi, la Corte dei Conti che lo accusa di aver fatto illegittimi voli di Stato quando era ministro, ma anche voci di crisi con la fidanzata Francesca Verdini e da ultimo anche un fastidioso orzaiolo durante i comizi per le Regionali in Umbria (dove tra l’altro la quasi certa vittoria ora viene minacciata dal “patto civico” tra Pd-M5s e Sinistre). Ecco, in tutto questi il leader non rinuncia all’esposizione mediatica, convinto che anche cosi si può mantenere alto il consenso (sceso nei sondaggi personali, mentre la Lega resta il primo partito d’Italia): il ritorno da Barbara D’Urso è il primo in questa nuova stagione della “signora di Canale 5” con l’ex Ministro chiamato a dividersi tra vicende personali, politiche e perché no anche calcistiche.

SALVINI: TRA CRISI DI GOVERNO E “MERENDINE”

La forte delusione per il suo Milan dopo la sconfitta nel Derby ha fatto scattare le ironie del web sulla presunta “jella” che porterebbe Matteo Salvini quando si reca a San Siro: siccome non crediamo minimamente per coscienza nostra e come linea del nostro quotidiano a cretinate “cabalistiche” del genere, siamo invece convinti che un personaggio vada giudicato sui fatti, sulle azioni e sulle posizioni, ma non sulle assurde e “inutili” sfortune. Ieri dunque non c’è stato solo il Derby per Salvini ma anche una nuova e fortissima contestazione dell’ex Viminale contro il Premier Conte, divenuto ora il vero nuovo avversario politico del “Capitano”. Ieri ad Atreju, il raduno di Giorgia Meloni, Conte aveva accolto l’idea del Ministro Fioramonti sul tassare le merendine («mi sembra praticabile»), meritandosi a quel punto le “attenzioni” di Salvini: «Nascondete subito crostatine, flauti, cornetti e bonbon: arriva la tassa sulle merendine!!! P.s. Quando c’è da tassare, a sinistra si eccitano e superano i confini del ridicolo. Questi sono senza speranza…». All’Ansa poi lo stesso leader del Carroccio ha sottolineato «Follia e malattia. Una tassa sulle merendine e le bibite gassate: occhio ai pericolosi detentori di spuma nera e bianca, gazosa e aranciata e di merendine. Vedo già perquisizioni negli zainetti dei bimbi a scuola: è surreale che si pensi a queste misure. Pensate in che mani siamo. Mi arrendo…».

LO SCONTRO CON ALBA PARIETTI E ASIA ARGENTO

Non sarà però solo politica l’ospitata di Matteo Salvini a Live Non è la D’Urso visto anche quanto anticipato da Dagospia ovvero la presenza in studio del programma in prima serata di Alba Parietti e Asia Argento. La prima, che non ha mai nascosto le sue simpatie per la sinistra, ha in molti occasioni in questi ultimi due anni contestato la linea e le politiche del “Capitano”, mentre la seconda si è sempre contraddistinta come una delle voci dello spettacolo maggiormente “sofferente” la presenza di Salvini nella politica italiana, bollandolo come una me*da in diverse occasioni e insultandolo pesantemente sui social network. Se per la Parietti va anche detto che in occasione del caso Carola Rackete-Sea Watch era arrivata una inaspettata difesa del Ministro – «capisco la sua fermezza, Carola è in buona fede ma ha violato le leggi», raccontava la bella Alba all’epoca dei fatti – per Asia Argento il grado di scontro con Salvini si attende fortissimo: nei mesi scorsi il continua botta e risposta tra la figlia di Dario Argento e il Ministro dell’Interno arrivò molto vicino alla querela. Dopo l’insulto ricevuto, il leader leghista replicò così sui social «Dai Asia secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo – concluse Salvini – se posso aiutarti». Caffè ne camomilla accettati, e Asia Argento decise di rispondere nuovamente all’esponente del governo giallo-verde, scrivendo: «Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo si diletta a sbeffeggiarsi di me. Ha così tanto tempo da perdere? Non ha niente di più imperativo da fare, da sistemare, da risolvere, meeting da attendere? Che piacere prova a trollare le donne?».



