Matteo Salvini: “Draghi serve all’Italia come premier”/ “Berlusconi al Quirinale”

Matteo Salvini, segretario della Lega, è intervenuto sull’edizione de “Il Corriere della Sera” in edicola oggi, venerdì 6 agosto 2021, commentando la situazione politica e sanitaria attualmente esistente in Italia. Innanzitutto, il numero uno del partito del Carroccio ha sottolineato che, in questo momento, Mario Draghi serve all’Italia nel ruolo di presidente del Consiglio, anche se, a suo dire, qualche ministro non sta sfruttando fino in fondo il peso e l’autorevolezza dell’ex volto della Bce. Dunque, per il Quirinale l’idea di Salvini è totalmente diversa: “Sulla carta, noi il candidato al dopo Mattarella l’abbiamo già. Ho sentito Silvio Berlusconi questa mattina e l’ho sentito in grande forma”.

Green Pass, cosa cambia nel Decreto/ Dove serve e date: ristoranti, scuola, trasporti

In materia di Green Pass, rispetto alle ipotesi di partenza l’ex ministro degli Interni si è detto soddisfatto, in quanto, come riconosciuto anche da Federalberghi, negli hotel si potranno fare colazione, pranzo e cena senza certificato verde e senza tamponi per gli ospiti, evitando così “un bel po’ di complicazioni alla vita di coloro che viaggeranno in agosto su tutti quanti i mezzi”. Inoltre, potranno giungere cambiamenti e modifiche in corso d’opera: dopo tre telefonate con Draghi, Salvini ha spiegato che l’idea di base è quella di arrivare a fine agosto e osservare i dati relativi a ricoveri e terapie intensive: in caso di esito positivo, “il decreto in settembre potrà essere modificato in sede di conversione e potranno essere tolte le restrizioni che sono ancora in vigore”.

Gelmini: “Green pass per evitare lockdown”/ “Stanziato un mld di euro per la scuola”

MATTEO SALVINI: “A SETTEMBRE TUTTI I BIMBI ANDRANNO A SCUOLA E GLI INSEGNANTI NON SARANNO LICENZIATI”

Nel prosieguo della chiacchierata, il leader della Lega ha commentato favorevolmente anche le misure varate per la riapertura delle scuole: “L’obbligo riguarda soltanto il Green Pass, non la vaccinazione, e la buona notizia è che in settembre tutti bimbi entreranno in classe, vaccinati o meno. Non ci saranno licenziamenti, né bambini che non potranno andare a scuola e stiamo lavorando per l’adozione dei test salivari. In più, è stata aumentata la capienza dei mezzi pubblici”. Il prossimo obiettivo sarà la gratuità del tampone, unitamente all’esigenza di fare chiarezza sul ruolo di baristi e ristoratori, che “non possono trasformarsi in carabinieri”.

GREEN PASS, SCUOLE E TRASPORTI/ il pugno di ferro di un decreto “senza" Draghi

Guardando ad altri temi politici, Matteo Salvini ha asserito che la Lega sta lavorando sul futuro di Quota 100, in scadenza a fine 2021, e sulla questione connessa alle cartelle esattoriali, prossime all’invio. Infine, le amministrative di ottobre, che non sembrano impensierirlo oltremodo: “Nelle grandi città andremo sempre al ballottaggio in vantaggio sui secondi, tranne forse a Bologna. E lo stesso collegio di Siena, considerato da sempre inespugnabile e in cui si candida lo ‘straniero’ Enrico Letta… con quello che stanno facendo su Monte dei Paschi, forse è meno inespugnabile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA