Matteo Salvini e Francesca Tocca, ex di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ “L’amore..”

MATTEO SALVINI E FRANCESCA TOCCA, GLI EX DI ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO

Matteo Salvini e Francesca Tocca sono gli ex illustri di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. I due fanno coppia fissa a Ballando con le stelle, e qualcuno insinua anche fuori dalla sala prove, ma intanto i loro ex sembrano ormai essere un lontano ricordo per entrambi. Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono ormai lasciati da un po’, sono stati insieme per tre anni, tra alti e bassi, dal 2015 al 2018, ma poi è arrivato il sipario nonostante il riavvicinamento dopo il presunto tradimento della conduttrice ai danni del leader politico durante l’estate ad Ibiza con Matteo Placidi (con tanto di foto del loro bacio). La stessa conduttrice ha spiegato parlando della loro rottura ammettendo che lei era molto gelosa, che controllava spesso il suo cellulare e che si lasciava andare anche a grandi scenate di gelosia. Che sia questa la causa principale? Forse no.

LA FINE DEL MATRIMONIO TRA FRANCESCA TOCCA E RAIMONDO TODARO

Altra storia invece quella di Raimondo Todaro e Francesca Tocca che, a differenza di Isoardi-Salvini, erano sposati e hanno anche una figlia. Per loro la rottura è arrivata lo scorso anno dopo un periodo molto sofferto in cui lei si è avvicinata a Valentin, ballerino latino della scuola di Amici. I pettegolezzi ad un certo punto hanno preso il sopravvento ma quando proprio il maestro di Ballando con le stelle ha chiesto a tutti di rispettare la loro decisione e la madre di sua figlia, tutto si è placato. Francesca Tocca a quel punto ha postato alcune foto della sua vita con Valentin e poi è calato nuovamente il silenzio, la loro liason è già finita?



