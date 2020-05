Matteo Salvini e Francesca Verdini/ “Convivenza in una casa formato famiglia…”

Pubblicità

E alla fine sembra proprio che per Matteo Salvini sia già pronto il terzo trasloco e questa volta non verso un monolocale romano ma verso una zona periferica che possa permettere a lui e alla bella Francesca Verdini di dedicarsi alla Fase 2 della loro relazione. Proprio il settimanale Chi ha beccato i due alle prese con il trasloco, con scatoloni, caffè da offrire agli operai e poi? Lei pronta per andare a fare la spesa mentre lui in viaggio per Milano perché il suo impegno politico non si ferma mai nemmeno in questo periodo di emergenza. Secondo il settimanale Chi, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono pronti per spostarsi in periferia per avere più spazio magari per allargare la famiglia.

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI TRASLOCANO IN UNA CASA FORMATO FAMIGLIA

Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno iniziato il loro trasloco lasciandosi alle spalle l’appartamento romano in centro per uno più periferico in un condominio con giardino in una zona residenziale, meno centrale, di Roma, ma più tranquilla. Alla luce di questa novità qualcuno già è pronto a scommettere che la coppia sia pronta ad accogliere un figlio che per Matteo Salvini non sarà il primo ma per la sua compagna sì. Il loro nido d’amore potrebbe ospitare la loro famiglia allargata permettendo a Matteo Salvini di non lasciare il suo presidio romano. Nella nuova casa ci saranno le stanze anche per Mirta e Federico, i figli di lui e, magari anche per il primo figlio della coppia.



