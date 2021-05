Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sposano/ “Matrimonio non è in programma”

Dopo le indiscrezioni arriva la smentita: Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sposano, per ora. A fare chiarezza è il leader della Lega, a pochi giorni dalla ripartenza ufficiale delle cerimonie e dei matrimoni. «Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma». Il riferimento è appunto a Francesca Verdini, con cui fa coppia da ormai due anni. Negli ultimi tempi era circolata voce di un loro possibile matrimonio, voci che sono state smentite al settimanale ‘Oggi’ da Salvini. Discorso rimandato, dunque, per quanto riguarda il matrimonio con la 28enne, figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia ora agli arresti domiciliari per la condanna a 6 anni e mezzo per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino.

Matteo Salvini e la fidanzata non sentono la necessità di convolare a nozze, dunque per ora prosegue la convivenza. Va infatti a gonfie vele la relazione con la giovane, che secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano ora lavora nella squadra del programma “Forum” di Rete 4, dove gestisce i social media.

FRANCESCA VERDINI E MATTEO SALVINI “NON ABBIAMO FRETTA”

Già in precedenza la stessa Francesca Verdini aveva smentito l’ipotesi di un matrimonio con Matteo Salvini sempre in seguito ad alcune voci. «Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare… Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza». Così aveva parlato la figlia dell’ex senatore Denis Verdini in merito al rapporto con il leader della Lega. Per ora, quindi, non c’è alcun ‘odore di matrimonio’ nella coppia. Il fatto che le nozze non siano in programma per la coppia per il prossimo futuro, non significa comunque che non ci saranno mai. Per Matteo Salvini sarebbero il secondo matrimonio, dopo quello naufragato con Fabrizia Ieluzzi, da cui ha avuto il figlio Federico. L’ex ministro dell’Interno è padre anche di Mirta, nata invece dalla relazione con Giulia Martinelli. Stando a quanto riportato da Tgcom24, i due figli di Salvini vanno d’accordo con Francesca Verdini, che è entrata subito in sintonia con loro.

