Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano?/ Mano nella mano per Roma…

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Salvini e la sua bellissima fidanzata Francesca Verdini. Il leader della Lega, tra un impegno politico e l’altro, riesce a trovare il tempo per concedersi una passeggiata mano nella mano con la compagna ventottenne che è entrata nella sua vita dopo la fine della precedente relazione con Elisa Isoardi. Francesca Verdini, molto riservata e attenta ad evitare il gossip, si è concessa una passeggiata con il fidanzato. Mano nella mano, hanno passeggiata per le strade di Roma, città che hanno scelto anche come base del loro rapporto. La coppia, infatti, alla fine dello scorso anno, ha iniziato una convivenza in un quartiere residenziale. Proprio per le strade della Capitale sono stati pizzicati mentre camminavano serenamente come mostrano le foto pubblicate da Vanity Fair.

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI, MATRIMONIO NELL’ARIA?

Innamorati, felici e sereni, Matteo Salvini e Francesca Verdini, dopo aver fatto l’importante passo della convivenza, potrebbero spiazzare tutti con un matrimonio. Per Matteo Salvini si tratterebbe del secondo matrimonio. Il leader, infatti, è stato sposato con Fabrizia Ieluzzi ed papà di due bambini. Dopo la storia con Elisa Isoardi, si è innamorato di Francesca Verdini con cui, pur essendosi 19 anni di differenza, l’amore cresce e diventa sempre più importante. Dopo la convivenza, dunque, la coppia coronerà il proprio amore con il matrimonio? Il gossip impazza mentre la coppia non commenta e si gode in silenzio la bellezza del proprio amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA