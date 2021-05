Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano?/ “Matrimonio entro il mese di luglio”

Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Dagospia, secondo cui il leader della Lega non solo avrebbe deciso di unirsi in matrimonio alla figlia di Denis Verdini, ma si starebbe già occupando dei preparativi con la fidanzata. Pare infatti che le nozze siano molto vicine: il matrimonio dovrebbe avvenire entro il mese di luglio. Fiori d’arancio all’orizzonte, dunque, per Matteo Salvini e la 28enne. Il diretto interessato, così come la sua compagna, per ora non hanno né confermato né smentito. D’altra, parte non è la prima volta che si parla di matrimonio per loro, ma pare che ora sia arrivato davvero il momento giusto. I due si sono conosciuti nell’aprile 2019 e da allora non si sono persi di vista.

Dopo essere usciti allo scoperto pubblicamente, Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono poi mostrati liberamente sui social, oltre ad essere stati paparazzati in diverse occasioni dai magazine di cronaca rosa. La prima foto “rubata” alla coppia risale proprio ai primi mesi del 2019: furono immortalati in un ristorante di Roma, vicino Montecitorio, che la donna gestisce insieme al fratello.

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI INSIEME DAL 2019

Francesca Verdini, che ha 19 anni meno di Matteo Salvini, si è trasferita a Roma all’età di 18 anni per studiare Economia alla Luiss. Proprio recentemente ha conseguito la laurea. Ora potrebbe esserci un altro traguardo, il matrimonio con il leader della Lega. Per quest’ultimo si tratterebbe delle seconde nozze, visto che nel 2003 si era sposato con Fabrizia Ieluzzi, giornalista di origini pugliesi da cui ha avuto il primo figlio, Federico, nato il 3 aprile dello stesso anno. Dopo il divorzio ha convissuto con l’avvocato Giulia Martinelli, di origine comasca, da cui invece ha avuto Mirta, nata nel dicembre 2012. Tre anni dopo si è legato alla conduttrice televisiva Elisa Isoardi, ma la loro love story chiacchierata è terminata nel novembre 2019. Qualche mese dopo si è fidanzato con Francesca Verdini. Ora invece sarebbe arrivato il momento del matrimonio per loro, anche se lei aveva fatto sapere di non avere fretta. I due si sono mostrati proprio insieme in occasione del primo weekend di maggio, trascorso con una gita sul lago di Castel Gandolfo.

