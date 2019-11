Matteo Salvini e Francesca Verdini si sposano?/ “Matrimonio nel 2020 e gravidanza”

Il matrimonio di Matteo Salvini e Francesca Verdini è all’orizzonte? Secondo il settimanale Chi sembra proprio di sì. Il nuovo numero della rivista firmata da Alfonso Signorini rivela che l’ex Ministro sia impegnato nei preparativi per le sue nozze con la fidanzata, sarà vero oppure no? A quanto pare la fonte sarebbe un amico molto vicino alla coppia che avrebbe rivelato che le nozze sarebbero dietro l’angolo e che i due potrebbero andare all’altare addirittura già nei primi mesi del 2020, ma sarà davvero così? Al momento non c’è stata una conferma o una smentita dai diretti interessati ma sul profilo ufficiale del settimanale si legge: “Prosegue a gonfie vele l’amore tra il leader leghista Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini: e gli amici parlano di nozze già nel 2020”. Non ci sono altri dettagli al momento ma addirittura c’è chi è pronto a scommettere che insieme alle possibili nozze potrebbe arrivare il terzo figlio per il leader della Lega e dell’opposizione.

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI IN DOLCE ATTESA AD UN PASSO DALLE NOZZE

Se il settimanale Chi si ferma alla questione matrimonio nel 2020 per Matteo Salvini e Francesca Verdini, Diva e Donna mette altra carne al fuoco pubblicando la foto della coppia a passeggio per Roma mentre lei posa una mano sul suo pancino. Inutile dire che è partita subito la gara alla possibile gravidanza della giovane che frequenta Matteo Salvini ormai da un anno sempre con il vento in poppa tra vacanze in famiglia e dediche. Lei tiene stretta la mano di Matteo Salvini passeggiando con lui e sfoggiando jeans strappati, sneakers e maglia verde infilata nei pantaloni e lasciando vedere questa mano proprio sul pancino. Secondo quanto rivela Diva e Donna i due si stavano dirigendo nel ristorante del fratello di lei dove hanno raggiunto l papà Tommaso Verdini. Un incontro per i preparativi del matrimonio o solo un pranzo in famiglia?

