Matteo Salvini, eterno riposo con Barbara D’Urso/ Video, preghiera morti coronavirus

«Mi tolgo dieci secondi per dedicare un pensiero ai 10mila italiani morti». Matteo Salvini nell’intervista a “Live Non è la D’Urso” parte dalle vittime del coronavirus. Il primo pensiero non può che andare a loro in questo momento così difficile per il nostro Paese. «Dedico a loro un eterno riposo», ha aggiunto il leader della Lega, sottolineando anche il fatto che i loro cari non li abbiano potuti salutare. «Alcuni li conosco personalmente. Mi taccio e dedico un eterno riposo a questi italiani che ci danno una mano da lassù per uscire da questo incubo». Allora Barbara D’Urso è intervenuta: «Se vuoi lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario. Non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo». La conduttrice di Canale 5 ha quindi cominciato a recitare la preghiera e Matteo Salvini, complice il ritardo del collegamento, non è riuscito a dirla insieme ma ha comunque dedicato le parole alle vittime.

MATTEO SALVINI E L’ISOLAMENTO DEI GENITORI PER CORONAVIRUS

Matteo Salvini ha parlato del coronavirus a “Live Non è la D’Urso” anche da un punto di vista più personale. «Siamo in un contesto mai vissuto in 47 anni». Il leader della Lega ha raccontato come sta vivendo la distanza dai suoi genitori anziani. «Non vedo i genitori da un mese, avendo 75 anni è meglio così». A tal proposito, Salvini ha ribadito la necessità del restare a casa, non solo per gli anziani, in questa fase delicata dell’emergenza. L’Italia non è ancora uscita dalla crisi sanitaria, quindi l’attenzione deve restare alta e bisogna proseguire con i sacrifici. Dunque ci si deve anche “arrangiare”, adattarsi a questa situazione. Lui, ad esempio, si rende utile per aiutare i suoi genitori. «Ho portato loro la spesa lasciandola nell’ascensore e li ho salutati dalla finestra», ha raccontato Matteo Salvini prima di cominciare l’intervista vera e propria, quella sulle misure adottate finora dal governo, come quelle per aiutare gli italiani. La crisi purtroppo non è solo sanitaria, ma anche economica.

CLICCA QUI PER VIDEO DELLA PREGHIERA DI MATTEO SALVINI E BARBARA D’URSO



© RIPRODUZIONE RISERVATA