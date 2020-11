Matteo Salvini/ Ex fidanzato di Elisa Isoardi: “è stato un grande amore”

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, sono stati insieme per circa tre anni, da 2015 al 2018. Oggi il leader della Lega fa coppia con Francesca Verdini, mentre la conduttrice sembra aver trovato una particolare intesa con Raimondo Todaro suo maestro di ballo a Ballando con le stelle. Oggi pomeriggio, lunedì 23 novembre, Elisa Isoardi sarà ospite di “Oggi è un altro giorno” e insieme a Serena Bortone parlerà della sua vita privata. Ormai un anno fa, ai microfoni di Un Giorno da pecora, Elisa Isoardi aveva svelato alcuni retroscena della fine della sua relazione con Matteo Salvini: “Conoscevo la sua password, controllavo il suo cellulare, ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare. Lui calmo, io ho spaccato tutto”. La conduttrice aveva poi aggiunto di essere rimasta in rapporti civili con il suo ex, anche se furante un’intervista a “Io spio” aveva commentato: “Siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro secondo me”.

MATTEO SALVINI: CON ELISA ISOARDI UN GRANDE AMORE

In molti ricorderanno il post su Instagram con cui Elisa Isoardi aveva annunciato la fine della sua relazione con Matteo Salvini: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”, aveva scritto con tanto di selfie insieme al leader della Lega. Poco dopo era arrivata la risposta di Salvini: “Il mio telefono ha squillato, ma non per motivi politici. Per educazione e per correttezza non volevo mettere il mio privato in piazza. Agli italiani non interessa. E comunque, io ho amato, ho perdonato, certo qualche volta avrò anche sbagliato, ma ci ho creduto fino in fondo. Qualcuno però aveva altre priorità. Buona vita”. In un’intervista a Chi, la Isordi aveva voluto precisare che la fine del suo rapporto con Salvini era avvenuto prima delle nomine Rai: “Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore”.



