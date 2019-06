Matteo Salvini: “Flat tax si farà”/ Sfida alla Ue: “Se ne facciano una ragione”

Flat tax, il dialogo con l’Unione Europea ma non solo: Matteo Salvini dagli Usa fa il punto della situazione sul Governo M5s-Lega e lancia un messaggio alla Commissione Ue. Sbarcato a Washington per incontrare il il vicepresidente americano Mike Pence e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, il ministro dell’Interno ha rilanciato la tassa piatta: «Le risorse ci devono essere: non è una scelta, al massimo si possono rimodulare i tempi». Il capo del Viminale è chiaro sul tema economico: «L’Unione Europea ha ammazzato un popolo e spalancato le porte alla Cina: l’Italia non è la Grecia, Bruxelles se ne farà una ragione. Io faccio parte di un Governo che in Europa non si accontenta più delle briciole». E tende la mano agli Stati Uniti: «L’Italia vuole torna ad essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale».

MATTEO SALVINI DAGLI USA: “CINA? BUSINESS NON E’ TUTTO”

Matteo Salvini prosegue ai microfoni dei cronisti: «Dal taglio delle tasse al rilancio dell’economia locale, vorrei che il governo italiano applicasse una ricetta come quella adottata dall’amministrazione statunitense già a partire dalla prossima manovra». Il vice premier poi parla dell’affaire Cina: «Il business non è tutto, porta benefici a medio termine che poi possono diventare una gabbia: la penso come Donald Trump sulla sicurezza e sui dati degli italiani, sulla loro sicurezza non si transige». Una battuta sulla Russia: «Sarebbe un errore strategico sia dal punto di vista commerciale che geopolitico allontanare la Russia dall’Occidente per lasciarla nelle braccia dei cinesi: bisogna fare di tutto per riportarli al tavolo, preferisco ragionare che tornare all’asse Mosca-Pechino».

