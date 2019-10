Matteo Salvini, insulti e ironia dopo malore/ “Meglio a lui che ad un immigrato!”

Nessun ricovero per Matteo Salvini, colto da malore nelle passate ore e condotto d’urgenza in ospedale a Monfalcone. Gli accertamenti eseguiti hanno appurato essere una colica renale ma, secondo le ultime notizie di RaiNews, il leader della Lega sarebbe già stato dimesso intorno alle 13.00. Mentre l’ex ministro dell’Interno era impegnato tra esami, antidolorifici e controlli, sui social si è diffusa la consueta ondata di commenti carichi d’odio nei suoi confronti. Insulti e moti di esultanza per la notizia del malore di Salvini hanno prontamente preso il posto su Twitter sotto l’hashtag relativo al nome dello stesso ex vicepremier. Nella maggior parte dei casi si tratta di commenti puramente ironici che giungono soprattutto dopo il duello di ieri in tv tra Salvini e Renzi. “Vi prego non insultatelo! Poi finisce per farci propaganda sopra… #Salvini #MatteoVsMatteo”, ha scritto un utente, al quale ha fatto eco un altro “Piccolo malore per Salvini, sarebbe stato colto da una colica renziale”. “#Salvini daiiiiii. Chi predica odio… finisce all’ospedale”, ed ancora, “Malore per Salvini a Trieste. Destino pensaci tu!”, si legge ancora.

MALORE SALVINI: INSULTI SOCIAL E TANTA IRONIA

In tanti utenti del social Twitter non hanno così perso tempo dal fare dell’ironia sulle condizioni di salute di Matteo Salvini, colto da malore nelle passate ore a causa di una colica renale che gli ha impedito di essere presente alla cerimonia per i funerali dei due agenti uccisi lo scorso 4 ottobre. Un’occasione ghiotta per gli umoristi del web che hanno pubblicato una battuta dietro l’altra nascondendo (più o meno velatamente) con l’ironia la mancanza di stima verso Salvini, sia umanamente che da un punto di vista prettamente politico. “Aspettiamo la foto del Capitano #Salvini dall’ospedale con flebo attaccata e due dita in alto in segno di vittoria, così almeno sappiamo se dobbiamo continuare ad insultarlo o ad incensarlo come eroe postumo. #DajeCapitano”, si legge tra gli altri commenti. “Ho letto in giro che #Salvini è stato colpito da un malore e portato d’urgenza in ospedale. Siccome io non sono e non sarò mai come i suoi seguaci mi dispiace e non c’è nulla per cui gioire. Si rimetta presto che ho bisogno di vederlo di nuovo ridicolo al Papeete”, ha aggiunto un altro, lanciando un insulto al leader leghista. E qualcuno, in maniera indiretta, ha persino esultato: “Non tutto il colesterolo vien per nuocere #Salvini #Trieste”, “L’eccesso di mojito porta all’ulcera. Meglio a #Salvini che a un immigrato”, “Malore per #Salvini a #Trieste: nulla di grave, risolto con due cucchiaiate di citrosodina”. Infine c’è chi ha voluto puntare sulla simpatia rammentando il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba: “Ultim’ora: #Salvini ricoverato per una colica renale. È arrivato il professorone”.

