Matteo Salvini/ “La Sinistra usa la magistratura per vincere le elezioni”

Matteo Salvini è un fiume in piena dopo il verdetto sul caso Gregoretti. «Dedico questa bella giornata ai miei figli, agli italiani e agli stranieri per bene, in particolare alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro Paese. Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso la dignità ed i confini dell’Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere. Ribadisco che se tornerò al governo, farò esattamente la stessa cosa, perché l’immigrazione regolare è un fattore positivo mentre l’immigrazione incontrollata porta solo al caos», le parole del segretario federale dei cronisti presenti.

GREGORETTI, SALVINI NON SARÀ PROCESSATO/ “Non fu sequestro”. Lega: “difeso l'Italia”

«La giornata di oggi rende giustizia di tante accuse, di tante parole al vento», ha aggiunto Matteo Salvini, che si è poi scagliato contro la Sinistra: «Penso che l’Italia sia l’unico Paese nell’Unione Europea dove la Sinistra politica ha mandato a processo un ministro per le sue scelte di governo. Abbiamo la Sinistra più retrograda del continente europeo, che prova ad usare la magistratura a vincere le elezioni che non riesce a vincere in cabina elettorale. Spero che la sentenza di oggi sia utile a Pd e M5s: le battaglie si vincono in Parlamento o in cabina elettorale, non in tribunale».

MATTEO SALVINI: “SUI MIGRANTI L’EUROPA SI DEVE SVEGLIARE”

Intervenuto ieri sera a Tg2 Post, Matteo Salvini aveva evidenziato sul dossier migranti: «Nell’anno al governo 2019 gli sbarchi furono 1.000, quest’anno siamo a 13 mila. Con migliaia di italiani che rischiano il lavoro, con bar e ristoranti chiusi, con decine di migliaia di persone che non sanno che futuro avranno, noi ci possiamo permettere di fare sbarcare, accogliere e mantenere decine di migliaia di immigrati? Non penso proprio». «Ha ragione il presidente Draghi, ogni vita è sacra e tutti vanno salvati, ma l’Europa si deve svegliare e bisogna evitare le partenze, altrimenti sarà un disastro annunciato», ha proseguito Matteo Salvini: «L’accordo di Malta è carta straccia. Secondo voi i Paesi europei , che stanno vivendo le sofferenze del Covid, hanno tempo e voglia di accogliere gli immigrati che l’Italia fa sbarcare? Evidentemente no. Ho chiesto a Draghi di comportarci come gli altri Paesi europei: controllare chi entra e chi esce. Chi scappa davvero dalla guerra non arriva col barcone ma in aereo».

