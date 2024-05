Matteo Salvini, ladri in casa a Roma: vicini danno allarme/ “Volevano aprire la cassaforte”

Ladri a casa di Matteo Salvini a Roma nella notte tra domenica e lunedì, ma per fortuna il vicepremier non era in casa. Un gruppo di persone, approfittando appunto dell’assenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, si sono introdotte all’interno della sua abitazione per svaligiarla, pare in particolare con l’obiettivo di aprire la cassaforte.

Il leader della Lega ieri si trovava a Imola per il Gran Premio di Formula 1, mentre oggi è impegnato a Bologna per l’evento sui progetti e le grandi opere nel nostro Paese, quindi non era in casa. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini del ministro, avendo visto alcune persone aggirarsi proprio nelle vicinanze dell’abitazione di Salvini, che si trova nel quartiere Farnesina di Roma, e perché avrebbero anche udito dei rumori.

“I LADRI AVEVANO FIAMMA OSSIDRICA”

Quando i vicini di casa di Matteo Salvini, allertati dai rumori, hanno contattato il 112, sul posto sono arrivate le volanti della polizia, ma i ladri si erano già dati alla fuga. I ladri per ora non sono stati ancora identificati, comunque sono riusciti a entrare nella casa di Salvini: pare che siano entrati dal giardino, alzando l’avvolgibile e forzando la porta finestra, inoltre avrebbero provato a scassinare una cassaforte, ma senza riuscirci.

Stando a quanto riportato da Repubblica, pare infatti che i malviventi avessero con sé la fiamma ossidrica, con l’obiettivo di metter le mani sulla cassaforte presente nella casa del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ma non sarebbero riusciti ad aprirla. Non è chiaro al momento se i ladri siano riusciti a rubare oggetti di valore, intanto sono in corso le indagini, che sono state affidate alla polizia.

