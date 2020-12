Matteo Salvini/ “Lega contro obbligo vaccinale. Scuola? Governo non ha fatto nulla”

«Non ho più pazienza per seguire le beghe all’interno del Governo tra Conte e Renzi», netto Matteo Salvini nel corso del punto stampa tenuto questa mattina a Roma. Il segretario federale della Lega ha attaccato il Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria, accusando i giallorossi di essere più impegnati a pensare alle poltrone che ai problemi reali del Paese.

L’ex ministro dell’Interno ha evidenziato: «Noi ci stiamo occupando anche oggi di salute, lavoro, pensioni e scuola. Continuo a essere enormemente preoccupato per una riapertura improvvisata delle scuole senza che il Governo abbia fatto nulla per trasporti, aule e insegnanti. Di come finirà la telenovela tra Conte e Renzi non mi appassiona, non credo molto né all’uno né all’altro». Matteo Salvini ha poi precisato che «nessuno ha mai pensato» ad un Governo con Renzi.

MATTEO SALVINI: “LEGA CONTRO OBBLIGO VACCINALE”

Matteo Salvini ha poi nuovamente dribblato la domanda sulla tenuta del Governo, accendendo i riflettori sulla situazione dell’Italia: «Conte arriverà al 2023? A me interessa che ci arrivino gli italiani, le famiglie e le imprese: ci sono dei dati pessimi, stiamo lavorando a un piano serio di utilizzo dei fondi europei che metta la sanità, le famiglie e le imprese al primo e non all’ultimo posto».

Matteo Salvini si è poi soffermato sul possibile obbligo vaccinale: «La nostra posizione sull’obbligatorietà dei vaccini è sempre la stessa: io sono a favore dell’educazione e dell’informazione ma contro ogni tipo di obbligo. Sono per la libertà, è giusto che i medici spieghino e educhino, ma le costrizioni non mi piacciono. Se giustifico medici contro vaccino? I medici hanno giurato, penso che ogni sua scelta sia dettata da cognizione di causa. Penso che tutti i medici facciano un lavoro straordinario e vanno rispettati dal primo all’ultimo. Sento parlare di liste di prescrizione… questo no! Siamo in un Paese libero e ognuno può consapevolmente scegliere con la sua testa».

