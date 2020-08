Matteo Salvini: “Mia figlia non indosserà la mascherina a scuola”/ Video “Mi rifiuto”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto in occasione della puntata di “In Onda”, su La 7, per parlare ancora una volta del ritorno in classe degli studenti italiani. Nell’ampio dibattito intavolato con i padroni di casa, i conduttori Luca Telese e David Parenzo, Salvini ha ricordato che “in Svizzera i bimbi sono già a scuola, senza banchi con le rotelle, senza mascherine, senza plexiglas, senza problemi. Qualcuno vorrebbe che i bambini fossero dei pacchetti… Hanno bisogno di sorrisi, di essere accompagnati per mano dalle maestre. Al ministro della scuola da genitore chiedo di assumere insegnanti, di allargare le aule scolastiche, di coinvolgere le scuole paritarie che si sono messe a disposizione“. Un esempio, quello elvetico, che l’ex ministro dell’Interno ripropone spesso in materia di istruzione, quando mancano ormai tre settimane al rientro sui banchi degli alunni del Belpaese.

MATTEO SALVINI: “MIA FIGLIA NON INDOSSERÀ LA MASCHERINA”

Durante la trasmissione, Matteo Salvini ha ribadito: “Io la mascherina ce l’ho, laddove richiesto la metto. Mi rifiuto di pensare che qualcuno imponga ai bambini di stare in classe per 4-5 ore con la mascherina addosso, mia figlia non la indosserà”. Per poi ritrattare parzialmente, su esortazione dei conduttori: “Da papà mi interessa che i nostri bimbi entrino in classe in sicurezza. Non vedo l’ora di confrontarmi con il ministro Azzolina, magari in studio da voi e alla presenza di un preside, un insegnante precario, una mamma e uno studente, per fare una cosa fatta bene”.