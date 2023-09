Matteo Salvini minacciato di morte: “Prima o poi salterai in aria”/ Il ministro sporge querela

Nuovo episodio di minacce di morte nei confronti di Matteo Salvini. Già bersagliato dagli haters, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha denunciato l’ennesimo attacco con insulti e intimidazioni giunto su Instagram. Il segretario federale della Lega ha postato i messaggi di un utente che non lasciano spazio all’immaginazione: “Devi morire mafioso del cazz*. Parli male del Sud ma sei il primo camorrista ndranghetista italiano uomo di merd*. Sei leader di sto cazz* coglion* fascista. Rispondi, infame. Tanto so casa tua, primo o poi salterai in aria. Ciao fascista mafioso“. Una foto accompagnata da un commento secco: “Insulti e minacce di morte su Instagram. “Devi morire mafioso del cazzo… Tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria…” Un vero democratico.Paura? No. Querela? Sì”.

La solidarietà della politica

Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà da parte della politica. “Condanno fermamente le gravi minacce di morte indirizzate al senatore e vicepremier Matteo Salvini. A lui giunga la mia sincera vicinanza”, così il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Queste le parole del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: “Esprimo ferma condanna per le gravi minacce e ingiurie rivolte al Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Matteo Salvini, al quale rivolgo le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza”. Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: “Esprimo solidarietà al vicepremier Matteo Salvini per le gravi minacce ricevute. Atti del genere vanno condannati senza ambiguità. Sono certo che il ministro Salvini non si lascerà condizionare da simili intimidazioni e continuerà a lavorare nell’interesse della nazione”. Da Forza Italia le parole della presidente dei senatori Licia Ronzulli: “A nome mio e dei senatori di Forza Italia esprimo vicinanza e totale solidarietà al vicepremier Matteo Salvini, bersaglio di minacce ignobili. Conoscendolo, sono certa non solo che non si farà intimidire, ma che proseguirà il suo impegno con maggiore forza e determinazione”.

