Matteo Salvini “Non ho tradito Elisa Isoardi”/ Su Francesca Verdini e il matrimonio..

Matteo Salvini risponde all’ex fidanzata Elisa Isoardi, che a “Un giorno da pecora” aveva detto di conoscere la password del cellulare del leader della Lega, una data di nascita, e di averci trovato qualcosa che l’aveva fatta arrabbiare. «Su questo cellulare qui la password è complicatissima: 1,2,3,4,5,6», la replica dell’ex ministro dell’Interno, che poi entra nel merito dei contenuti dei suoi smartphone. «Sui miei telefoni ci sono tante cose di lavoro ma non trovate altro». Ma comunque Salvini smentisce il fatto che Elisa Isoardi abbia potuto trovare qualcosa di compromettente. «Ho una fidanzata alla volta: escludo che possa aver trovato sul mio telefonino la presenza di altre donne con cui avrei avuto relazioni». Eppure la conduttrice aveva detto di avergli spaccato dei telefonini per quel motivo. «Ma non è vero…Tra l’altro questo telefono ce l’ho da 7/8 anni». Ora comunque il leader della Lega ha ritrovato l’amore: è legato a Francesca Verdini. «Sono felicemente al suo fianco», ha aggiunto ai microfoni di Rai Radio1.

MATTEO SALVINI: DA ELISA ISOARDI A FRANCESCA VERDINI E IL MATRIMONIO

Matteo Salvini esclude al momento il matrimonio con Francesca Verdini. «Non è in programma, lei è giovane e stiamo bene insieme». Durante la trasmissione “Un giorno da pecora” si è lasciato andare ad altre confidenze: ad esempio, ha raccontato che la fidanzata lo chiama Teo o amore, mentre lui la chiama amore. Non manca poi un siparietto con Francesca Cipriani. La showgirl aveva più volte espresso la sua ammirazione per l’ex vicepremier. «Salvini sarebbe il mio uomo ideale, un uomo con tanta forza. Gli uomini di oggi difficilmente sono così», ha detto in collegamento a Rai Radio1. Purtroppo per lei il leader leghista è fidanzato. «Salvini è impegnato, le relazioni vanno rispettate». Riguardo ad un eventuale coinvolgimento politico, se cioè Salvini volesse candidarla, lei replica: «Io combatterei. Milano sta diventando invivibile, queste persone irregolari dovrebbero essere mandate via». Nel corso dell’intervista comunque Salvini ha fatto il verso a quello che è stato sicuramente uno dei cocktail dell’anno, il mojito. I conduttori radiofonici Giorgio Lauro e Geppi Cucciari gliene hanno offerto uno in diretta e lui prima ha tentennato: «È il cocktail meno indicato per me che non devo assumere zuccheri. E anche le patatine fritte, che sono salate, non mi fanno bene». Poi però ha brindato all’Umbria, prossima alle elezioni regionali.

