Matteo Salvini “Non pippo cocaina”/ Video, risposta a hater durante diretta Instagram

«Non pippo cocaina». A dirlo è Matteo Salvini. Il leader della Lega non si è tirato indietro quando durante una diretta social gli è stata posta una domanda a dir poco particolare. «Pippi cocaina?», gli ha chiesto un utente. Lui avrebbe potuto ignorare la domanda e andare oltre, invece si è soffermato con la risposta pronta e senza usare mezzi termini. «Non ho mai pippato». Poi ha preso le distanze dalle sostanze stupefacenti: «Non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo fatto». Non è la prima volta che l’ex ministro dell’Interno si sottopone a lunghe dirette social in questi giorni di quarantena, anzi coglie spesso l’occasione per interagire con gli utenti, rispondendo a domande e curiosità. Stavolta nel bel mezzo della diretta ha ricevuto una domanda spiazzante ma a cui ha risposto a bruciapelo. Inutile dire che questa parte è stata ripresa e il video è diventato subito virale…

MATTEO SALVINI DURANTE DIRETTA INSTAGRAM “NON PIPPO COCAINA”

Il video integrale della diretta Instagram di Matteo Salvini non è più disponibile perché si cancella automaticamente, ma ovviamente la scena è stata immortalata in un video che ora sta facendo il giro della Rete e dei social. La domanda era volutamente provocatoria, del resto la posizione di Matteo Salvini sulle sostanze stupefacenti è abbastanza chiara. «Chi spaccia droga vende morte», aveva dichiarato ad esempio durante la bufera scoppiata pe la citofonata a casa di un presunto spacciatore durante la visita al quartiere Pilastro a Bologna. A febbraio invece aveva attaccato i colleghi ribadendo il suo no alla legalizzazione della cannabis. «A giudicare dagli occhi che vedo la mattina in Parlamento, qualche parlamentare la difende perché ne fa uso». Nel comizio tenuto a Pesaro aggiunse: «Io voglio un’Italia libera dalla droga e gli spacciatori con le palle incatenati ai piedi e ai lavori forzati».





