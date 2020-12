Matteo Salvini/ “Ogni tanto mi piacerebbe un po’ di anonimato. Le storie d’amore…”

Matteo Salvini a tutto tondo a Oggi è un altro giorno. Il segretario federale della Lega si è raccontato tra carriera e vita privata ai microfoni di Serena Bortone, esordendo con i figli: «Dire sempre e solo sì non tira su dei ragazzi a posto: secondo me in molte famiglie negli ultimi anni si sono detti troppi sì. Io a mia figlia a volte dico di no, ad esempio sul telefonino. Va bene starci 5-10 minuti, ma poi… Ho due ragazzi stupendi, sono assolutamente sul pezzo, sono contento e sono brave le mamme. Cerco di non perdere mai la pazienza, ma al 15esimo minuto in cui sono attaccati al telefono li avverto».

Poi Matteo Salvini ha parlato della madre: «Mia madre era molto tedesca con me, era molto rigorosa: gli orari erano gli orari. Mi ricordo il sabato nel lettone come una roba emozionante, c’era ancora Giochi senza frontiere. Mia madre era affettuosa ma rigorosa: quando portavo a casa un 7, mi diceva “bravo, ma hai fatto il tuo dovere”, senza feste di condominio». Discorso diverso, ha aggiunto Matteo Salvini, per il padre: «Mio padre ha un carattere un po’ più aperto, più giocoso, a volte mi vergognavo: quando andavo ai villaggi vacanze, mio padre era quello che si truccava, vestiva e ballava (ride, ndr)».

MATTEO SALVINI: “RICORDO IL MIO PRIMO BACIO”

«Il primo bacio lo ricordo, ricordo il nome di lei perché ci sono stato otto anni: io se comincio una cosa tendo a mettermi in testa che va avanti e che è per sempre», ha aggiunto Matteo Salvini nel salotto di Serena Bortone, per poi rivelare: «Ogni tanto mi piacerebbe un po’ di anonimato. Per me la politica è passione, mi piace fare le foto con tutti, è bello, non mi dà fastidio. Non nascondo che ogni tanto mi piacerebbe fare due passi con una faccia anonima giusto per stare un’ora così. Mia figlia ha 8 anni e alla 32esima foto mi dice “basta”».

Poi sull’impegno in politica e sulla carriera iniziata tra le fila della Lega: «Mai nella vita avrei mai pensato di fare il ministro, ma mi è piaciuto: ho fatto la gavetta. Da ragazzo ho portato le pizze, lavorato da McDonald’s, come tanti ragazzi tanti lavoretti, e mi ha rimasta la passione».

