Matteo Salvini in Vaticano: incontro privato con Papa Leone XIV al Palazzo Apostolico: è il primo per il leader della Lega. Di cosa potrebbero aver parlato

Visita in Vaticano per Matteo Salvini: il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è stato ricevuto questa mattina da Papa Leone XIV. Se Bergoglio non aveva concesso mai udienza al segretario della Lega, Prevost invece ha incontrato Salvini, il leader politico, anche tra quelli di centrodestra, che più di tutti si sta spendendo per la pace a ogni costo e che di più ha sostenuto la linea del Vaticano e di questo Papa,.

Il nuovo pontefice ha di fatto incontrato gli esponenti dei partiti di centrodestra che stanno guidando l’Italia, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salvini è stato ricevuto nella biblioteca privata del palazzo Apostolico, come confermato anche dalla sala stampa vaticana.

Si tratta del primo incontro privato ottenuto dal leader della Lega, il quale in passato aveva espresso il desiderio di incontrare Francesco, senza però riuscirci. Bergoglio, infatti, era ingiustamente critico nei confronti delle politiche migratorie sostenute dal leader del Carroccio. Dunque, dopo anni di attesa, Salvini è riuscito ad avere un colloquio in Vaticano.

SALVINI IN VATICANO, LA SVOLTA DI LEONE XIV

Pare che Papa Francesco avesse fatto intendere ai suoi collaboratori più stretti di non gradire incontri ravvicinati con Salvini per i loro punti di vista divergenti. A svelare il retroscena è Il Messaggero, che riporta una marginalità per il segretario della Lega con il precedente pontificato, dimostrata anche dalle dichiarazioni rese nei suoi confronti da diversi esponenti di spicco, tra cardinali, vescovi e gesuiti.

Ma Salvini ha potuto contare sul sostegno di una parte di cattolici leghisti, in particolare al Nord, aspettando una svolta che è finalmente arrivata. Quella tensione che sembrava emergere in passato è ora spezzata dalla decisione di Papa Leone XIV di accogliere la richiesta del vicepremier per un incontro privato e ufficiale, dunque il caso, se così può essere definito, è archiviato del tutto.

Per quanto riguarda i temi che potrebbero aver affrontato, il quotidiano capitolino cita alcuni cruciali e delicati, come il destino dei cristiani nelle aree mediorientali e i conflitti internazionali, visto che Salvini è stato il solo che ha sempre rilanciato la necessità di un’iniziativa diplomatica.