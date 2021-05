Matteo Salvini/ “Rimangiarmi gli insulti? Per Napoli ho fatto tanto. Su Maresca…”

Matteo Salvini a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino. Il segretario federale della Lega ha esordito commentando le prossime elezioni amministrative a Napoli, dove è sceso in campo Catello Maresca. L’ex ministro dell’interno ha spiegato che il magistrato può essere una opportunità per i cittadini partenopei, soprattutto dopo anni di malgoverno.

Catello Maresca è un candidato «autorevole e concreto», e Matteo Salvini ha commentato così la richiesta di rimangiarsi gli insulti rivolti a Napoli in passato: «Le scuse per dei cori da stadio volgari e irrispettosi le ho fatte più volte, ma soprattutto ho risposto aiutando Napoli coi fatti. Ricordo che, quando ero al ministero dell’Interno, in provincia di Napoli erano arrivati 1,43 milioni di euro per la videosorveglianza, 4,21 milioni di euro per 53 comuni sotto i 20.000 abitanti, 6,7 milioni di euro di Fondi per la sicurezza urbana».

MATTEO SALVINI: “SINITRA MALGOVERNA NAPOLI”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Il Mattino, Matteo Salvini ha ricordato l’impegno dei ministri della Lega per il Mezzogiorno, per poi mettere nel mirino la Sinistra per il buco di oltre tre miliardi di euro: «Ma il buco di Napoli negli anni chi l’ha creato? Non i cittadini, ma il Pd e la sinistra che, da troppo tempo, malgoverna la città. I napoletani aspettano le scuse da questa gente». Passando poi a livello nazionale, Matteo Salvini ha ribadito l’unità del Centrodestra, situazione completamente diversa rispetto a quella di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, mentre non ha lesinato critiche a Bruxelles sulla gestione dell’emergenza migranti: «L’Europa si conferma assente e distratta, la Lega al governo aveva dimostrato di saper fermare gli sbarchi e le tragedie del mare. Sono pronto a confrontarmi con Draghi e Lamorgese, non possiamo perdere altro tempo immaginando soluzioni che non arriveranno mai. Volere è potere».

