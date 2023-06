Matteo Salvini/ “Sulla Tav la Francia farà la sua parte. Il Ponte sullo Stretto…”

Dal Ponte sullo Stretto alla Tav, Matteo Salvini a tutto tondo nell’intervista rilasciata a media stranieri e pubblicate oggi, sul francese Le Figaro e sullo spagnolo El Pais. Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è soffermato sull’Alta Velocità Torino-Lione, sottolineando che “la Francia deve fare la sua parte”. Per quanto concerne il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, il Ponte “permetterà di collegare Palermo e Berlino”.

Codice strada: a giugno nuove regole/ "Ergastolo" patente per drogati, e sui punti...

Nel dialogo con i quotidiani, Matteo Salvini ha rimarcato che il progetto di cui si parla da decenni prenderà il via nell’estate del 2024, per entrare in funzione nel 2032: “Riuscirà a creare lavoro e ricchezza senza precedenti per il Sud”. Per quanto riguarda i fondi europei, invece, il vice di Giorgia Meloni ha ribadito che il suo ministero “non intende rinunciare a un solo euro”.

Treni: in 3 mesi +25% di guasti/ Salvini "Rfi deve fare di più, servono investimenti"

Il punto di Matteo Salvini e la politica internazionale del centrodestra

Matteo Salvini si è anche soffermato sugli alleati in Spagna e Francia, sottolineando a El Pais la soddisfazione per il risultato di Popolari e Vox alle amministrative: “Auspico che in vista delle europee del 2024 “gli elettori diano numeri importanti all’asse dei Popolari, dei Conservatori e degli Identitari”. Da questo punto di vista, il leader della Lega ha sottolineato che il Ppe deve decidere da che parte stare: “In Italia come coalizione votiamo contro la maternità surrogata e l’utero in affitto ma a Bruxelles hanno una visione diversa. Spero che il PPE decida una volta per tutte da che parte stare. E il voto spagnolo per questo sarà molto importante”.

UE: "Ok ai biocarburanti per gli aerei"/ Salvini: "Ora si apra anche alle auto"

Ai microfoni di Le Figaro, invece, ha annunciato che intende recarsi a Parigi per lavorare ad una “strategia di campagna” elettorale con il Rassemblement National: “Siamo in sintonia da tanto tempo, spero di venire prossimamente a Parigi per incontrare Jordan (Bardella, il nuovo segretario del Rn) e Marine (Le Pen, ndr) e lavorare insieme alla nostra strategia di campagna”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA