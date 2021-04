Matteo Salvini/ “Una follia tenere gli italiani chiusi in casa, via il coprifuoco”

«Draghi è l’uomo giusto al posto giusto»: non ha dubbi Matteo Salvini. Il segretario federale della Lega è intervenuto ai microfoni de L’aria che tira per fare il punto della situazione sul governo ed ha confermato il pieno appoggio del Governo all’esecutivo, evidenziando che ci sono alcuni temi sui quali è necessario discutere: «Sul tema pensioni ritengo che in un anno di crisi economica, alzare l’età penso che sia assolutamente inimmaginabile».

Matteo Salvini ha poi aggiunto: «Noi stiamo ridisegnando un Paese che esce da una guerra. I dati da giorni fortunatamente sono buoni, sono usciti dall’ospedale più di 3500 italiani: la curva dei contagi e delle morti va giù. Gli italiani si stanno comportando bene».

MATTEO SALVINI: “ELIMINIAMO IL COPRIFUOCO”

«Questa è una richiesta di sindaci e governatori, compresi quelli del Pd. Se la scienza ci chiedeva di chiudere, era giusto. Se la stessa scienza ci dice oggi che 15 regioni su 20 sono sotto controllo, quando posso riaprire riapro», il commento di Matteo Salvini sul coprifuoco e sull’iniziativa della Lega con la raccolta firme: «É una follia tenere gli italiani chiusi in casa e all’interno del governo c’è chi vuole tenere chiusi gli italiani, è evidente». Matteo Salvini ha poi rimarcato: «Noi siamo lealmente al governo, se c’è qualcosa che non condividiamo lo diciamo. Noi chiediamo a metà maggio si riapra e si elimini il coprifuoco: non per capriccio, ma perché significa lavoro e libertà. Noi siamo orgogliosamente al governo, anche se c’è qualcuno che ci vorrebbe fuori».

