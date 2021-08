Matteo Salvini vs Gad Lerner/ “Tweet su Marcell Jacobs? Che pena rosicone!”

La vittoria di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha fatto emozionare gli italiani. Grandi festeggiamenti sul web, ma non sono mancate le polemiche. Matteo Salvini è infatti finito nel mirino di Gad Lerner: il riferimento è legato alle origini del velocista nato a El Paso, il giornalista ha colto la palla al balzo per attaccare il segretario federale della Lega…

Matteo Salvini ha subito festeggiato sui suoi canali le vittorie dell’oro di Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi, ma Gad Lerner s’è soffermato sul primo, lanciando una velata accusa di razzismo: «Marcell Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io)». La replica dell’ex ministro dell’Interno non è tardata ad arrivare: «Povero Gad, mai una gioia… Goditi la vita e una grande vittoria italiana! Viva Marcell, che pena i rosiconi».

SCONTRO MATTEO SALVINI-GAD LERNER SUI SOCIAL

Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di scontri tra Matteo Salvini e Gad Lerner, legati soprattutto al tema migranti. La storica vittoria di Jacobs ha travalicato i confini sportivi, diventando argomento di dibattito politico. Un altro scontro che ha visto protagonista Matteo Salvini è quello con Giovanni Malagò. Quest’ultimo ha evidenziato: «Aberrante che non ci sia lo Ius Soli sportivo». Le dichiarazioni del presidente del Coni non sono passate inosservate al leghista: «Ius Soli? Già oggi, a 18 anni, chiunque può chiedere e ottenere la cittadinanza. Squadra che vince non si cambia!»

