Matteo Santoro e Max Liñan sempre più innamorati: il giovane talento azzurro dei tuffi festeggia un anno d’amore con il collega spagnolo...

C’è il collega tuffatore Max Liñan nella vita del talento azzurro Matteo Santoro

Forse non tutti sanno che il giovane talento azzurro Matteo Santoro, tuffatore plurimedagliato, è felicemente fidanzato con il collega spagnolo Max Liñan. I due sono felici più che mai l’uno al fianco dell’altro e proprio di recente hanno festeggiato il loro primo grande traguardo assieme: il primo anno di amore. Basta andare sui rispettivi profili Instagram per capire quanta alchimia ci sia tra di loro. Così come per comprendere quanto sia forte la passione comune per lo sport e per il tuffi.

DIRETTA 5 KM FONDO/ Gregorio Paltrinieri è ancora argento! (Mondiali nuoto 2025, oggi 18 luglio)

Per quanto riguarda il loro primo anniversario, è stato lo spagnolo Max Liñan a condividere sui social tutto il suo entusiasmo, postando un carosello di scatti romantici assieme a Matteo. “Un anno”, scrive nella didascalia il fidanzato di Matteo Santoro, allegando anche un cuoricino. Max Liñan, classe 2005, è di un anno più grande rispetto al talentoso fidanzato.

Infortunio Gregorio Paltrinieri come sta?/ Microfrattura al dito: domani in gara, poi… (17 luglio 2025)

Matteo Santoro felice al fianco del fidanzato Max Liñan: il suo messaggio risuona forte e chiaro

Ricordiamo che, qui in Italia, Matteo Santoro è una delle promesse più intriganti nella sua disciplina. Classe 2006, fin da giovanissimo ha dimostrato di essere un gioiellino nei tuffi. E’ infatti diventato a 15 anni e 263 giorni il più giovane tuffatore italiano a salire sul podio iridato. Insomma, Max Liñan si è scelto un vero campioncino con cui condividere questa e tante altre passioni.

I fan sembrano stravedere per la coppia che, giustamente, si mostra con grande spontaneità e autenticità, noncurante dei pregiudizi e delle eventuali malelingue. Alla coppia non resta che augurargli il meglio per il futuro, sia da un punto di vista sentimentale che sportivo. Al momento le premesse per un domani sereno sembrano esserci proprio tutte…

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 13-11): il Setterosa è ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2025 17 luglio)