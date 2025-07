Matteo Santoro vince l'oro ai Mondiali in coppia con Chiara Pellacani e il loro traguardo viene festeggiato da Max Liñan, suo compagno

Quattro anni di differenza ma una carriera iniziata praticamente insieme. Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto l’oro ai Mondiali di Singapore, battendo l’Australia seconda e la Cina terza, bissando un’impresa storica che era riuscita ormai dieci anni fa a Tania Cagnotto. I due ragazzi si allenano insieme da quando erano due bambini: oggi i due si definiscono “come fratelli”, essendo di fatto cresciuti insieme. La medaglia d’oro ai Mondiali di Singapore, vinta da Chiara e Matteo Santoro, arricchisce le loro carriere di una prestigiosissima vittoria, la più importante fino a questo momento.

Per quanto riguarda il tuffatore classe 2006, il palmares parla di un oro, due argenti e un bronzo ai Mondiali, l’ultimo proprio a Singapore in coppia con Chiara Pellacani. Ma il giovane tuffatore ha vinto anche un oro agli Europei e uno ai Giochi Europei, ma anche otto agli Europei Giovanili. A festeggiare l’oro di Matteo e Chiara è stata inevitabilmente tutta Italia, ma non soltanto. Al giovane sono arrivati i complimenti anche di Max Liñan, tuffatore spagnolo e suo fidanzato. I due fanno coppia da un anno, come si vede sui profili social di entrambi, dove condividono immagini insieme e momenti felici trascorsi l’uno in compagnia dell’altro.

Matteo Santoro, la storia d’amore con Max Liñan va avanti da un anno

Max Liñan, il fidanzato di Matteo Santoro, è al suo fianco da un anno. Il tuffatore spagnolo è originario di Madrid e fa la spola tra la capitale spagnola e Barcellona per allenarsi, anche se quando c’è Matteo nella sua vita, non mancano neppure i viaggi in Italia. I due hanno da poco festeggiato un anno d’amore e proprio Max ha voluto festeggiare il traguardo del suo amore e della sua amica, che ovviamente ha avuto modo di conoscere, essendo per il suo fidanzato praticamente una sorella.