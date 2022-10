Matteo Siffredi, X Factor 2022/ Il pubblico avrebbe preferito Colin, ma…

Matteo Siffredi, X Factor 2022: i social protestano

Matteo Siffredi è già stato al centro delle polemiche a X Factor 2022. Il pubblico social non ha di certo preso bene la sua promozione. In molti avrebbero voluto vedere ai Live Colin più preparato e padrone della scena. Il comportamento di Ambra è stato giudicato imbarazzante perché ha mandato via i migliori per tenersi gente scarsa che non sa cantare. Mentre il pubblico in studio ha apprezzato le performance di Matteo, i follower lo hanno bocciato, perché se non è stato capace di reggere il palco, non doveva proseguire nella gara e dare lo spazio a chi invece è più preparato.

Matteo Siffredi alle Audition con L’appuntamento di Ornella Vanoni

Matteo Siffredi si è presentato alle Audizioni di X Factor 2022 con la cover “L’appuntamento” di Ornella Vanoni. La sua voce suadente e quasi sussurrata è stata accompagnata soltanto dal suono della sua chitarra. Nonostante fosse la sua prima volta su un palco, ha dimostrato di avere padronanza della scena. A Francesca Michielin è piaciuto molto l’arrangiamento. Da dietro le quinte ha commentato che un pezzo così lei non saprebbe nemmeno dove prenderlo. Alla fine dell’esibizione il pubblico lo ha premiato con una standing ovation. Ambra è rimasta estasiata dal fatto che ha sussurrato e interpretato il brano, mentre il fraseggio della chitarra sembrava un pianoforte. La giuria ha apprezzato molto la sua performance dove sensualità e timidezza erano perfettamente coniugati.

Ai Boot Camp Matteo porta l’inedito Bianco e nero

Ai Boot Camp di X Factor 2022 Matteo Siffredi ha deciso di portare un suo inedito dal titolo “Bianco e nero”, ma l’emozione ha preso il sopravvento e l’esibizione non ha trasmesso lo stesso pathos della cover “L’appuntamento”. Ambra è rimasta delusa dalla performance. Nonostante non sia riuscita a mettere bene a fuoco il concorrente, non si è sentita nemmeno di negargli la sedia. Dopo qualche tentennamento ha deciso di offrirgli un’altra possibilità e avvicinandosi a lui gli ha suggerito di utilizzare la sua emotività come “superpotere” per dare il meglio di se stesso. Matteo è stato il primo a riconoscere il suo flop e si è scusato con l’Angiolini promettendole di fare meglio.

Lovely a X Factor 2022

Ai Last Call, Matteo Siffredi si è presentato con la cover “Lovely” di Khalid e Billie Eilish, accompagnata dal pianoforte suonato dallo stesso concorrente. Il percorso a X Factor 2022 di Matteo è stato tutto in salita. È partito con la cover de “L’appuntamento” lasciando tutti a bocca aperta, poi nei Boot Camp il suo brano inedito è stato “rovinato” dalla sua emotività. Ambra gli ha dato la sedia, ma anche ai Last Call il risultato non è stato perfetto. L’attrice lo ha voluto ai Live, ma lo ha rimproverato dicendogli che è un casino e non è affidabile. Però Ambra si rivede molto nel ragazzo e non vuole perderlo. Anche questa volta l’Angiolini si è emozionata e il pubblico ha accompagnato l’esibizione di Matteo un lungo applauso.

