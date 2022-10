Matteo Trevisani e Cosmo, compagno e figlio Melissa Panarello/ “Durante il parto…”

MATTEO TREVISANI E COSMO, COMPAGNO E FIGLIO DI MELISSA PANARELLO

Chi sono Matteo Trevisani e il piccolo Cosmo, ovvero il compagno e il figlio di Melissa Panarello? Questo pomeriggio la 37enne scrittrice, nota soprattutto per essere stata vent’anni fa l’autrice del controverso romanzo d’esordio “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire”, sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto televisivo di “Verissimo” e sarà dunque l’occasione non solo per tornare su quel lontano caso editoriale ma anche sulla vita privata della catanese Melissa P. (come era conosciuta agli esordi) che intanto ha messo su famiglia ed è diventata mamma. Ma andiamo con ordine e…

…partiamo proprio dal quel 2003, quando l’editore Fazi diede alle stampe “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire”, romanzo erotico autobiografico con cui la 18enne Melissa Panarello raccontava in forma diaristica e senza filtri la sua adolescenza e le varie esperienza sessuali. Tanto tempo è passato da allora e anche se la diretta interessata nel frattempo ha pubblicato diversi libri e pure dei saggi, il suo nome e la sua figura continuano ad essere legati a quelli della ragazza che aveva scandalizzato molti maître à penser dell’Italia dei primi anni del nuovo millennio. E invece la Panarello oggi ha una famiglia dato che da tempo è sposata con Matteo Trevisani e nel 2019 è diventata madre per la prima volta.

MELISSA PANARELLO, LA PRIMA MATERNITA’: “DA MAMMA HO CAPITO CHE…”

Matteo Trevisani, compagno di Melissa, è anche lui un apprezzato scrittore con diverse pubblicazioni già alle spalle. In realtà i riflettori sulla vita privata dell’autrice siciliana si erano riaccesi solamente a seguito della sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”, quindi non conosciamo molto -al di là di quella che è la figura pubblica- su Trevisani e la loro storia d’amore se non che vivrebbero in quel di Roma. “Durante il parto abbiamo tutti riso, parlato di piante e giardini, osservato ogni ora il cielo per controllare l’ascendente” ha scritto la coppia annunciando tre anni fa la nascita del piccolo Cosmo.

Come accade spesso, Melissa Panarello e Matteo Trevisani avevano raccontato attraverso i propri profili social i mesi della gravidanza e con la neo mamma che ha rivelato pure alcuni dettagli del parto, ovviamente senza abbandonare il suo stile a volte ironico e tirando in ballo pure l’astrologia di cui sembra una appassionata. In una recente intervista concessa al magazine femminile ‘Vanity Fair’, la diretta interessata ha raccontato di come oramai abbia rapporti solo con suo padre e che la nascita di Cosmo non l’abbia aiutata a giustificare gli errori di sua madre: “Capendo quanto un figlio ti possa essere caro in una maniera inedita, mi chiedo come si possano compiere certe azioni contro i figli: litigare è normale (…) ma non puoi fare del male ai tuo figli” aveva aggiunto.











