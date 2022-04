Matteo Valentini, trovato in strada in fin di vita/ Madre: “Penso a un’aggressione”

Matteo Valentini è in coma dopo un’aggressione subita nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022, quando è stato ritrovato a Colli Aniene privo di conoscenza e con una ferita alla testa. Simona Arcangeli, la mamma del ragazzo, è intervenuta ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 20 aprile, per dire la sua sull’accaduto. A Matteo è stato effettuato il test del Dna sotto le unghie, nella speranza di poter così rintracciare l’eventuale o gli eventuali aggressori.

“Mai più chat con studenti e genitori”/ Nuove regole social per i docenti del Lazio

Tutto è successo in sette minuti, perché all’1.15 Matteo Valentini ha mandato un messaggio a un’amica e all’1.22 è stata chiamata l’ambulanza, sembra da due passanti e da un tassista, fermatosi per soccorrere Matteo. Lui stava attraversando sulle strisce e nessuno ha visto o sentito niente. Sono state visionate delle telecamere, ma la zona dove è accaduto tutto sarebbe scoperta, secondo la madre del giovane, che ha spiegato: “Sull’asfalto sono stati rinvenuti segni di una sgommata, che potrebbero però risalire a qualche episodio del passato. Non ci sono tracce di frenata”.

Superenalotto Lotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 19 aprile 2022: che Jackpot

MATTEO VALENTINI, LA MADRE SIMONA: “PER ME È UN’AGGRESSIONE”

Nel prosieguo della diretta televisiva, la mamma di Matteo Valentini ha aggiunto: “In questo momento non è più in coma farmacologico. È sempre sedato, ma stanno provando a risvegliarlo gradualmente. Ancora serve tempo, ha una grossa ferita in testa che arriva fino all’orecchio destro. Non ci sono danni cerebrali e questo è un grosso miracolo, peraltro dopo dieci giorni di coma. Ha una mano livida, tutta piena di segni. Non ha ossa rotte, gli hanno fatto una tac total body e questo è stato il verdetto. Per me è un’aggressione, ma la mia parola conta poco”.

Speranza: “Vaccino annuale? Ipotesi credibile”/ “Quarta dose under 80 possibile”

Chi è stato ad avvisare la donna dell’accaduto? “Nessuno, nessuno. Mi sono svegliata alle 4.30, poi verso le 9 ho chiamato il pronto soccorso del policlinico e ho scoperto che Matteo Valentini era lì. Alle 10.30 la polizia ci ha telefonato, dicendoci che cercavano i referti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA