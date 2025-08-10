Matteo Vitali sorpreso con Claudia Tata, la nuova fidanzata che fa dimenticare Siria Pingo dopo Temptation Island.

Ve lo ricordate Matteo Vitali di Temptation Island? Il ragazzo era fidanzato con Siria Pingo, ma nonostante fossero usciti insieme i due hanno comunicato dopo qualche mese di essersi lasciati. Nel corso del tempo sui social si sono dilettati a lanciarsi reciproche frecciatine velenose, soprattutto dopo aver annunciato la rottura. Oggi, pare che Matteo Vitali abbia un’altra fidanzata, ed è stato proprio lui a mostrarsi sui social con la nuova ragazza. Ma chi è? La conosciamo?

Greta Rossetti, colpo di scena: il fratello Josh fidanzato con Maika Randazzo/ Selfie hot con l'ex tentatrice

La fidanzata di Matteo Vitali si chiama Claudia Tata e a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, non avrebbe nulla a che fare con il mondo della televisione. Oltretutto, di lei non si hanno notizie per via del suo profilo social privato. Non sappiamo ancora quanti anni ha, da dove viene e come si sono conosciuti per poi intraprendere una relazione seria. Matteo Vitali, che non si è mai esposto troppo riguardo alla sua vita privata, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma si è aperto coi fan a suo modo: ha pubblicato una foto insieme a lei, e sembrano essere molto complici.

Rosario Guglielmi di Temptation Island e Perla Vatiero stanno insieme?/ "Solo un incontro di lavoro..."

Matteo Vitali, perchè lui e Siria Pingo si sono lasciati?

Pare chiaro che Matteo Vitali e Claudia Tata siano una coppia a tutti gli effetti. I due sono felici insieme e dai loro atteggiamenti sembrano ormai conoscersi da diverso tempo. Matteo si era iscritto alla scorsa edizione di Temptation Island 2024 perchè l’ex fidanzata Siria Pingo si lamentava di non ricevere abbastanza affetto da lui e attenzioni. Al falò, il fidanzato era scoppiato a piangere confessando di essere stato vittima di bullismo quando era adolescente, cosa che ha scatenato poi la difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti.

Marco e Denise di Temptation Island 2025 di nuovo insieme a Uomini e Donne? / "Lui tronista, lei Trono Over"

Usciti insieme dal programma, le cose non sono andate come speravano, e i motivi della rottura a quanto hanno dichiarato, risiedono nell’incompatibilità data dagli impegni di lavoro: “Le dicevo sempre: “Ti capisco, ma prenditi del tempo anche per te stessa… ne hai bisogno! Usciamo, andiamo a farci un giro”, ma lei rispondeva che era stanca, perciò la lasciavo riposare. Non andavamo più d’accordo su niente, le liti duravano tutto il giorno e avvenivano per qualsiasi motivo, anche banale”, aveva detto Matteo Vitali riferendosi a Siria, ma evidentemente hanno dovuto prendere strade diverse.