Matteo Viviani de Le Iene soccorre due ragazze ferme in strada/ “Nessuno si fermava!”

“Ma che poi nessuno si fermava ad aiutare 2 ragazze vi rendete conto?!?” Così, con un post pubblicato su Instagram, Matteo Viviani si mostra intento a cambiare una ruota, nel mezzo di un’autostrada e invita i fan a scoprire quanto accaduto attraverso le storie da lui postate. Si scopre allora che l’inviato de Le Iene ha casualmente incontrato lungo l’autostrada due ragazza in difficoltà, con l’auto ferma sul ciglio a causa di una ruota squarciata. Nonostante le due donne chiedessero aiuto sbracciandosi, nessuno si è fermato ad aiutarle, almeno fino a quando non è arrivato Matteo Viviani. Notata l’auto ferma e le due donne in difficoltà, si è dunque fermato e ha filmato quanto stava accadendo. Poi è sceso dall’auto e si è personalmente recato a cambiare la ruota a terra.

Remo Ruffini e Federica Fontana stanno insieme?/ "Fuga d'amore in un luogo esotico"

Matteo Viviani aiuta due ragazze ferme con l’auto in strada e sbotta: “Nessuno le aiutava!”

“È successo che abbiamo visto questa macchina ferma con una ragazza che si sbracciava. È un’auto vecchissima, hanno una ruota a terra e non sanno neanche se ne hanno una di scorta”, racconta Matteo Viviani nelle storie pubblicate su Instagram, che così annuncia “Quindi vado a vedere, non posso lasciare due ragazze da sole, così in strada.” Le storie successive, riprese dall’autore de Le Iene in auto con Viviani, mostrano il soccorso, il cambio della ruota e i ringraziamenti finali delle due ragazze. Tornato in auto, Matteo infine si sfoga: “La riflessione è questa: noi siamo passati e c’era una macchina con le 4 frecce al lato della strada con una ragazza che si sbracciava e nessuno si fermava! Ma io dico: vedi una ragazza in mezzo alla strada, da sola, che cazz* fai? Non ti fermi? Qui stiamo perdendo la brocca!”

Un posto al sole oggi 27 aprile non va in onda, perchè?/ Spazio a Mario Draghi...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Viviani (@matteo_viviani_iena)

LEGGI ANCHE:

Monica Leofreddi e Antonello Venditti, perchè si sono lasciati?/ "Io l'ho tradito..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA