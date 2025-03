Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono lasciati: “Ci separiamo perché…”

La notizia di oggi ha gelato tutti: Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono lasciati. Il volto noto de Le Iene e la famosa showgirl stavano insieme da ben 17 anni, ed erano sposati da 12. A dare l’annuncio ai fan è stato lui, che con un video sui social ha comunicato ai follower il retroscena su questa decisione improvvisa, collezionando una valanga di commenti di stima per la loro coppia, che ormai ha deciso di intraprendere strade diverse. Cos’ha detto? Scopriamolo subito!

“Io e Ludmilla ci siamo lasciati“. Ha iniziato così il suo annuncio Matteo Viviani, che filmandosi dal cortile di casa sua ha voluto parlare a cuore aperto ai fan raccontando il perchè di questa decisione. A quanto ha spiegato, i due hanno maturato la necessità di dividere le loro vite da gennaio di quest’anno. Non ci sono colpi di scena, tradimenti o litigi furibondi: “Ci separiamo perché stare assieme avrebbe demolito i nostri sentimenti“, confessa il volto de Le Iene, ammettendo che entrambi hanno vissuto questa separazione come un’evoluzione del loro rapporto.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko, i commenti dei fan dopo l’annuncio: “Buon nuovo inizio”

L’amore continuerà, spiega Matteo Viviani sui social, che precisa che Ludmilla rimarrà sempre una donna importantissima della sua vita, nonchè madre dei loro due figli. Infatti, dalla loro unione è nata Eva nel 2012, e Nikita qualche anno dopo, nel 2017. A tutti la coppia pareva estremamente passionale e affiatata, e dopo questa notizia i fan de Le Iene sono rimasti sconvolti. In seguito alla spiegazione di Matteo Viviani, però, hanno capito che questa decisione è stata presa nel rispetto dei loro figli e del profondo bene che si sono voluti in tutti questi anni di amore.

Tanta maturità, insomma, nelle parole di Matteo Viviani, che ha dato un esempio di coppia sana che decide di dividere il percorso senza guerre epocali. I fan, infatti, hanno apprezzato le sue parole. Tra i commenti si legge: “Come sono belle le persone intelligenti quelle Che si separano ma continuano ad essere perbene per rispetto di ciò che si è stati e x l’ amore dei figli“, e ancora: “Vi auguro il meglio, soprattutto perché vedere “serenità” nelle tue parole può infondere speranza nel raggiungere un traguardo in tutte quelle coppie che invece vivono conflitti in un momento delicato come questo. Buon nuovo inizio, a entrambi“.