Matteo Viviani in ospedale/ Foto: “Febbre alta e pit stop”, ecco cosa è successo

La foto che ha sconvolto i fan di Matteo Viviani ieri ha una spiegazione e, per fortuna, non è niente di grave, almeno questo è quello che ha raccontato la iena via social qualche ora fa. Ma cosa è successo di preciso? E’ presto detto. Matteo Viviani ha deciso di affrontare un viaggio in solitaria per mettere insieme una raccolta fondi per l’associazione Meter, una Onlus che si occupa di aiutare i bambini abusati, vittime di pedofilia e di pedopornografia, casi di cui spesso si è occupato come inviato nel programma di Italia1. Sullo sfondo del suo viaggio rimane la promozione della cultura dei diritti dell’infanzia e i fan non hanno potuto far altro che appoggiarlo e seguirlo sui social dove le foto si sono alternati ai video di appelli e di panorami mozzafiato. Il suo viaggio è andato avanti senza alloggiare in alberghi di lusso e senza ristoranti lanciandosi in un percorso off-road che lo ha portato fino a nel deserto.

MATTEO VIVIANI IN OSPEDALE, ECCO PERCHE’

Proprio nella sua tenda, Matteo Viviani si è svegliato nel cuore della notte con grandi brividi di freddo. La febbre gli stava tenendo compagnia da qualche giorno a momenti alterni e così, presa un’altra pillola, si è rimesso a dormire. Al mattino sembrava tutto normale e così si è rimesso in viaggio per poi sentirsi male e optare per una visita in un centro medico. Proprio lì ha scattato la foto che ha postato nelle scorse ore sui social facendo preoccupare i fan: “Piccolo pit stop tecnico ragazzi… non preoccupatevi, non morirò. Poi vi spiego, giuro!”. Lo stesso Matteo Viviani ha poi pubblicato un video in cui ha raccontato della febbre e del “pit stop in ospedale” dove gli hanno detto di essere vittima di un virus gastrointestinale: “Ecco le dovute spiegazioni… insomma Viviani, SEI UNA SEGAAAAAA!!! “. Per l’occasione Matteo Viviani ha deciso di mettere da parte la tenda e prendere una camera in un cottage almeno fino a quando non si sentirà meglio.

Ecco il video in cui spiega tutto quello che è successo:





