Matthew Perry choc su Keanu Reeves “Perchè ancora vivo?”/ “Geni sono morti ma lui…”

Matthew Perry, attore famosissimo per la sua partecipazione in Friends (interpretava Chandler Big), sta facendo un gran parlare di se in questi giorni per la sua autobiografia dal titolo “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. Tanti gli argomenti trattati, e oltre alla dipendenza dall’alcol e dai farmaci, l’artista ha dedicato una parte della sua opera anche a Keanu Reeves, o meglio, si è scagliato contro il noto attore americano. Variety ha pubblicato alcuni spezzoni dell’autobiografia di Matthew Perry, e nel passaggio incriminato lo stesso si domanda come mai Keanu Reeves sia ancora in vita: “La lista di geni che hanno anticipato i tempi – scrive l’attore di Friends – è troppo lunga da scrivere qui in dettaglio”.

Ilary Blasi lascia la tv dopo l'addio a Totti?/ La verità sul futuro della showgirl

“Basta dire che quasi in cima a ogni lista di questo tipo – ha continuato l’attore . dovrebbe esserci il mio co-protagonista in Le ragazze di Jimmy, River Phoenix. River era un uomo meraviglioso, dentro e fuori, troppo splendido per questo mondo, come è apparso evidente. Sembra che siano sempre i ragazzi realmente talentuosi ad andarsene troppo presto. Perché i pensatori originali come River Phoenix e Heath Ledger muoiono, ma Keanu Reeves è ancora tra noi? River era un miglior attore rispetto a me, io ero più divertente. Ma me la sono certamente cavata nelle nostre scene, non una piccola impresa quando ci ripenso alcuni decenni dopo”.

Ivan Zazzaroni: “Quando nacqui mamma aveva 17 anni”/ “Mi chiamo così perchè...”

MATTHEW PERRY VS KEANU REEVES, POI RIBADISCE: “E’ ANCORA TRA NOI…”

Parole che lasciano a dir poco basiti, anche perchè non si conoscono i motivi di tale astio da parte di Matthew Perry nei confronti di Keanu Reeves, persona che tra l’altro viene descritta da chi lo conosce come assolutamente per bene, di cuore e molto generosa. Probabilmente potrebbe essere solamente una brutta provocazione, ma in ogni caso Matthew Perry ha ribadito il concetto una seconda volta, parlando della morte del comico Chris Farley E.

“La sua malattia era progredita più velocemente rispetto alla mia (In più avevo una salutare paura della parola ‘eroina’, un timore che non condividevamo). Ho fatto un buco nel muro con un pugno attraverso il muro del camerino di Jennifer Aniston quando l’ho scoperto. Keanu Reeves è ancora tra noi. Dovevo promuovere Almost Heroes due settimane dopo la sua morte. Mi sono ritrovato a parlare pubblicamente della sua morte avvenuta a causa delle droghe e dell’alcol, ma ero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per tutto il tempo“. Ovviamente rimaniamo in attesa di scoprire cosa si nasconda dietro tali affermazioni senza dubbio molto forti.

Ginevra Lamborghini attacca Antonella Fiordelisi "è attratta da Antonino Spinalbese"/ "Ha provato da subito…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA