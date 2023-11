Matthew Perry, nessuna overdose alla base della morte/ Si indaga anche per rapina e omicidio

Non ci sarebbe un’overdose di fentanyl o metanfetamina alla base della morte dell’attore statunitense Matthew Perry. L’attore della sitcom “Friends” (1994-2004), dove interpretava Chandler Bing è stato trovato senza vita all’interno della sua vasca idromassaggio Jacuzzi, sabato 28 ottobre, all’età di 54 anni. I primi test effettuati sul corpo hanno escluso la presenza di una delle due sostanze nel suo organismo al momento del decesso: non si sarebbe trattato dunque di un’overdose, come spiegano i media statunitensi.

Nella casa dove l’attore viveva, a Los Angeles, sono stati trovati però diversi medicinali, come anti-depressivi e ansiolitici, oltre ad un farmaco usato per curare bronchite cronica o enfisema. Come spiega Tmz, sito di gossip americano, fonti delle forze della polizia hanno rivelato che gli investigatori hanno eseguito solo i primi test sull’attore. Sul corpo saranno svolti ulteriori esami tossicologici per verificare eventuale presenza di altre droghe nel sangue. I medici e gli inquirenti dovranno inoltre capire se eventuali farmaci prescritti abbiano danneggiato l’organismo dell’attore.

Non si esclude nessuna ipotesi

I risultati degli esami sul corpo di Matthew Perry dovrebbero richiedere dai quattro ai sei mesi. Quanto emergerà sarà utilizzato medico legale per determinare la causa della morte. La polizia ha spiegato che la morte di Perry è avvenuta in seguito a un sospetto annegamento. Sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza ma la Divisione Omicidi-Rapine della polizia di Los Angeles ha preso in carico l’indagine sulla sua morte senza escludere nessuna ipotesi.

Gli investigatori continuano infatti a indagare sulle ultime ore di vita dell’attore. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, Perry, che viveva da solo, aveva giocato per alcune ore a pickleball e poi era tornato a casa. Una volta lì aveva mandato il suo assistente a fare delle commissioni e si era immerso nella vasca. Quando l’assistente è tornato, lo ha trovato privo di sensi nella Jacuzzi e ha chiamato i soccorsi. “Non era in acqua da molto” una spiegato una fonte vicina a Tmz. Al loro arrivo, però, i soccorritori hanno potuto solamente constatare che Matthew “era già morto”. Si indaga dunque anche per rapina e omicidio.

