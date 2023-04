Matthias De Donà, appello ad Antonino e Andrea Maestrelli/ Il fratello di Giaele…

Matthias De Donà, primo fan della sorella Giaele

Alla finalissima del Grande Fratello Vip 2023 mancano davvero pochi giorni. Lunedì 3 aprile sarà finalmente eletto il vincitore dell’edizione più lunga del reality show. In studio, dovrebbero tornare gli ex concorrenti ad esclusione degli squalificati Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro che, secondo le indiscrezioni, non potranno partecipare. In studio, però, ci saranno anche i parenti dei finalisti. Tra tutti non mancherà la famiglia di Giaele De Donà che, insieme ad Alberto De Pisis, è l’unica ad aver varcato la famosa porta rossa lo scorso settembre.

Dopo sei, lunghi mesi, Giaele potrà finalmente riabbracciare tutta la sua famiglia e, in vista del grande incontro, il fratello della vippona, Matthias, ha rivolto un appello particolare ad Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli.

L’appello di Matthias De Donà ad Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli

Matthias De Donà punta ad avere un look impeccabile per la finalissima del Grande Fratello Vip 2022 e, in vista del grande giorno, come fa sapere il portale 361 Magazine, ha rivolto un appello ad Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, i due ex vipponi a cui la sorella Giaele si è legata in momenti diversi della sua avventura nella casa di Cinecittà.

Matthias che ha seguito tutto il percorso della sorella, tra le sue stories Instagram taggando i due ex gieffini che si sono ritrovati alla festa organizzata per il ritorno dell’ex calciatore, ha scritto: “Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese, lunedì mi fate voi due i capelli vero?”

