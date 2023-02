Matthias De Donà, chi è fratello di Giaele/ Dalle liti per la sorella al sospetto sulla lettera di Brad

Matthias De Donà, chi è fratello di Giaele: protagonista ‘dietro le quinte’ del GF Vip

Matthias De Donà è il fratello di Giaele e, pur non essendo un concorrente del Grande Fratello Vip, è finora stato un protagonista dietro le quinte del programma. Oltre ad aver fatto il suo ingresso nella Casa per una sorpresa alla sorella qualche settimana fa, è molto attivo sui social ed è più volte intervenuto in questioni che riguardano la sorella, rendendosi anche protagonista di scontri a distanza (come quello con Cristina Quaranta).

È stato ancora lui a rendere pubblica una lettera che Bradford Beck, marito di Giaele, a scritto a sua moglie, missiva che è stata poi letta in diretta da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. In questa Brad manifestava a Giaele i suoi malumori per alcuni comportamenti avuti nella Casa, chiedendole di avere più rispetto per lui e per il loro matrimonio. “Se desideri, come dici, una visita faccia a faccia, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero essere controproducenti per il nostro matrimonio.” le ha chiesto senza mezzi termini Brad nella lettera, mandando Giaele in crisi.

Matthias De Donà e il sospetto dietro la lettera di Bradford Beck

Eppure proprio questa missiva ha scatenato una serie di sospetti sul fratello di Giaele, Matthias. Il fatto che sia stata lui a renderla pubblica sui social e che non sia stata invece inviata da Bradford a Signorini ha portato qualcuno a sospettare che potesse invece essere stato proprio Matthias a scriverla. Una leggenda metropolitana, potremmo definirla, che è chiaramente solo un’ipotesi diffusa sul web senza alcuna prova concreta. Un chiarimento potrebbe però arrivare nel corso della puntata del GF Vip di questa sera, quando Giaele riceverà aggiornamenti su suo marito da parte del padre.

